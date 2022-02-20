Зубы надо беречь смолоду, а не то придется потом мучиться — это давно известный факт. Порой причиной проблем с зубами являемся мы сами — и наши безобидные, казалось бы, привычки. Подробнее об этом рассказали стоматологи.
Анастасия Дмитриева
Медицина
Стоматолог-терапевт, главный врач стоматологии «Аврора»
Сосать палец
Безобидная и смешная детская привычка сосать палец приводит к нарушению формирования прикуса. Верхние зубы вырастают выдвинутыми вперед, а нижние — скученными. Потом придется исправлять прикус у ортодонта пластинками или брекетами.
Грызть ногти
Привычка грызть ногти приводит к появлению сколов и трещин на зубах. Под ногтями миллион бактерий, которые дополнительно обсеменяют полость рта, через слюну попадая в ЖКТ. Особенно опасна эта привычка при наличии композитных реставраций или виниров на передних зубах. А еще микробы из-под ногтей способны вызвать стоматит.
Использовать зубы вместо ножниц
Открывание зубами бутылок, перекусывание пакетов и скотча, откусывание ниток при шитье может убить зубы. Если вместо ножниц и открывашек пользоваться зубами — сколы, переломы и расшатывание гарантированы.
Некоторые пользуются коронками и имплантами для решения этой «нестандартной задачи», думая что искусственная конструкция выдержит нагрузку. Это не так. Коронки и импланты тоже очень даже часто ломаются.
Есть сладкое
Частые перекусы, любовь к сладкому способствуют обильному образованию мягкого зубного налета. Налет содержит углеводы, кариесогенная флора с удовольствием поглощает этот налет, активно выделяя молочную кислоту. Эта кислота разрушает эмаль и раздражает десны.
Слишком часто чистить зубы
Любители стерильной чистоты во рту, которые чистят зубы по 4-5 раз в день, рискуют получить эрозии эмали на зубах и повреждение десен. То же самое касается любителей жестких щеток.
Пить газировку
Любители газированных напитков тоже в зоне риска.
Любая газировка — это яд для зубов.
Большое содержание сахара в сочетании с ортофосфорной кислотой, придающей газировке насыщенный вкус, разъедают эмаль зубов. Чем дольше газировка контактирует с эмалью, тем глубже поражается эмаль. Лучше пить газировку через соломинку.
Заниматься спортом без защиты
Занятия агрессивными видами спорта (бокс, борьба, хоккей) без защитной каппы для зубов очень опасны: можно получить перелом челюсти или зуба, выбитый зуб и не один. Каппу можно приобрести в спортивном магазине. Но лучше сделать индивидуальную у стоматолога.
Ольга Филатова
Медицина
Стоматолог-хирург-имплантолог, пародонтолог Центра имплантаци и стоматологии «ИНТАН»
Забывать почистить зубы
Гигиена полости рта — залог стоматологического здоровья. И речь идет не только о проведении профессиональной чистки у стоматолога раз в 6 месяцев, но и о домашней гигиене, которую мы должны проводить после каждого приема пищи или как минимум 2 раза в день.
Щелкать семечки
Раскалывание зубами семечек или орехов приводит к трещинам и дефектам эмали.
Есть кислое
Кислые фрукты и ягоды, вино — все это при бесконтрольном употреблении приводит к эрозии на поверхности зубов. После кислого нужно выровнять pH в ротовой полости. Для этого можно прополоскать рот обычной водой.
Грызть ручку
Подобная привычка иногда помогает сосредоточиться, но в то же время негативно сказывается на здоровье полости рта.
С помощью обычной ручки можно занести инфекцию.
А в месте, где ручка постоянно соприкасается с зубами, может стираться эмаль.
Анна Баринова
стоматология
стоматолог-терапевт, ортопед центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile
Экспериментировать с народными рецептами
Для придания белизны зубам наши бабушки и мамы использовали соду, не задумываясь о том, что пищевая сода обладает высокой абразивностью. По этой причине ее еще применяют для очистки сковородок и кастрюль. Действительно, она способна счистить гарь со сковороды вместе с тефлоновым покрытием. А теперь представьте, что она сделает с зубами. Вы не только счистите налет, но и нанесете вред эмали.
Вместо белоснежной улыбки вы получите множество трещин и неровностей на поверхности зубов, которые в последующем будут окрашиваться. Как итог вы получите пигментированный налет с повышенной чувствительностью зубов.
Отбеливание ягодами, кожурой банана, лимонным соком тоже только навредит зубам и разрушит их защитный слой.
А еще есть миф, будто бы зубы можно выбелить с помощью перекиси водорода. Перекись водорода действительно является одним из основных агентов, содержащихся в отбеливающих гелей. Однако концентрации перекиси, продающейся в аптеках, слишком малы для осветления зубов, но достаточны для получения ожогов слизистой полости рта и десен.
Максим Копылов
Медицина
Стоматолог-хирург, пародонтолог. Стаж работы — 14 лет.
Курить
Пожалуй, самая вредная привычка для здоровья полости рта — это курение. Как хирург, я многие годы наблюдаю, какие осложнения бывают у заядлых курильщиков.
Курение приводит не только к таким гигиеническим и эстетически неприятным последствиям, как неприятный запах изо рта и изменение цвета зубной эмали, но и способно привести к серьезным заболеваниям полости рта и потере зубов.
Визуальные последствия курения — потемнение эмали, приобретение ей характерного сероватого или желтоватого оттенка.
Это происходит из-за сильнейшего пигмента, выделяющегося при курении — посмотрите на видео, как выглядят зубы заядлого курильщика.
Но визуальный дефект — это лишь вершина айсберга.
Одним из самых опасных последствий курения может стать пародонтит — воспалительное заболевание полости рта. Заболевания десен начинаются с развития вредоносных бактерий в полости рта. Некоторые люди генетически более подвержены заболеваниям десен, однако курение сильнейший фактор риска развития пародонтита, даже при наличии неплохие генетических данных. При курении формируется все больше налета, что создает благотворную почву для бактерий. Начинается воспалительный процесс мягких тканей, кровоточивость, припухлость и отек десен.
Кроме того, у курильщиков ухудшается кровоток, что препятствует заживлению ран. В полости рта начинается хронический воспалительный процесс.
Курение влияет как на десны, так и на костную ткань, приводя к ее убыли. У хронических курильщиков пародонтит прогрессирует гораздо быстрее, что может привести не только к потере зубов, но и потере зубных имплантатов при последующем восстановлении зубов. Ведь для успешного долгосрочного функционирования имплантата нужен отличный фундамент в виде здоровой кости и мягких тканей.
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