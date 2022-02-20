Сосать палец

Безобидная и смешная детская привычка сосать палец приводит к нарушению формирования прикуса. Верхние зубы вырастают выдвинутыми вперед, а нижние — скученными. Потом придется исправлять прикус у ортодонта пластинками или брекетами.

Грызть ногти

Привычка грызть ногти приводит к появлению сколов и трещин на зубах. Под ногтями миллион бактерий, которые дополнительно обсеменяют полость рта, через слюну попадая в ЖКТ. Особенно опасна эта привычка при наличии композитных реставраций или виниров на передних зубах. А еще микробы из-под ногтей способны вызвать стоматит.

Использовать зубы вместо ножниц

Открывание зубами бутылок, перекусывание пакетов и скотча, откусывание ниток при шитье может убить зубы. Если вместо ножниц и открывашек пользоваться зубами — сколы, переломы и расшатывание гарантированы.

Некоторые пользуются коронками и имплантами для решения этой «нестандартной задачи», думая что искусственная конструкция выдержит нагрузку. Это не так. Коронки и импланты тоже очень даже часто ломаются.