Иногда официальная статистика заболеваемости коронавирусом в России странно «скачет»: например, количество зараженных может резко упасть, а потом на следующий день вырасти снова. Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский объяснил, с чем это может быть связано.
Статистика по России
По данным оперативного штаба на 15 февраля, за сутки в России нашли еще 166 631 зараженного коронавирусом. В больницу с COVID-19 за этот период увезли 21 833 человека. Также было зарегистрировано 704 смерти от этой болезни.
Всего за время пандемии в нашей стране зафиксировали 14 480 596 случаев заражения коронавирусом.
По словам врача, причин у этого явления несколько. Во-первых, вирусу нужно время, чтобы распространиться по регионам страны. Россия очень большая, и пока в Москве уже успел произойти сначала подъем заболеваемости, а потом спад, на другом конце страны вирус только успел появиться — и заболеваемость начала расти. Из-за этого общая статистика может меняться.
Кроме того, статистика заболеваемости связана с календарем. Дело в том, что данные о количестве зараженных собирают на основании ПЦР-тестов. Как правило, в субботу и воскресенье тестов делают меньше — это выходные дни и многие не идут проверяться, надеясь, что смогут отлежаться и симптомы пройдут. Кроме того, рассказывает Покровский, небольшой рост количества заболевших обычно заметен в середине недели. В это время приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник.
Эпидемиолог также объяснил, когда в том или ином регионе падает заболеваемость. Как рассказал специалист в интервью радио
Кстати
Порой бывает так, что у человека есть все признаки заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», однако ПЦР-тест все равно отрицательный. О том, почему так может быть и что делать в такой ситуации, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Пандемия коронавируса продолжается уже второй год и, как говорят представители Всемирной организации здравоохранения, пока нет оснований говорить о близости ее конца. Британские ученые описали четыре возможных сценария развития событий, подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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