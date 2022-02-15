По словам врача, причин у этого явления несколько. Во-первых, вирусу нужно время, чтобы распространиться по регионам страны. Россия очень большая, и пока в Москве уже успел произойти сначала подъем заболеваемости, а потом спад, на другом конце страны вирус только успел появиться — и заболеваемость начала расти. Из-за этого общая статистика может меняться.

Кроме того, статистика заболеваемости связана с календарем. Дело в том, что данные о количестве зараженных собирают на основании ПЦР-тестов. Как правило, в субботу и воскресенье тестов делают меньше — это выходные дни и многие не идут проверяться, надеясь, что смогут отлежаться и симптомы пройдут. Кроме того, рассказывает Покровский, небольшой рост количества заболевших обычно заметен в середине недели. В это время приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник.