- Когда кровь циркулирует в руках и ногах нормально, она их «греет» и обеспечивает необходимыми веществами. Когда происходит замедление тока крови или спазм сосудов, температура ног и рук снижается, — объясняет врач.

Доктор назвал 5 основных причин, почему такое может происходить: