По словам невролога-нейрофизиолога, профессора Рината Гимранова, ледяные руки или ноги можно объяснить нарушениями кровотока и обменных процессов в организме.
Ринат Гимранов
Неврология
Врач-невролог-нейрофизиолог, профессор, доктор медицинских наук
- Когда кровь циркулирует в руках и ногах нормально, она их «греет» и обеспечивает необходимыми веществами. Когда происходит замедление тока крови или спазм сосудов, температура ног и рук снижается, — объясняет врач.
Доктор назвал 5 основных причин, почему такое может происходить:
Перепады артериального давления. Когда давление низкое, ток крови в руках и ногах замедляется, ухудшая их питание. А когда АД, наоборот, повышено, наступает спазм и страдают все те же сосуды ног. Как правило, перепады давления чаще бывают у людей старше 50 лет, в основном у женщин.
Анемия. При недостатке железа возникает железодефицитная анемия, из-за которой ткани недополучают кислорода (железо и эритроциты — транспортировщики кислорода в организме) — наступает кислородное голодание. Такое может наблюдаться в любом возрасте у мужчин и женщин, но чаще анемией страдают девушки, у которых она связана с менструальными циклами.
Сниженный уровень гормонов щитовидной железы (гипотериоз). Эти гормоны регулируют скорость обменных процессов — при их недостатке обмен веществ замедляется. От недостатка гормонов щитовидной железы страдают, как правило, люди старше 40 лет. В группе риска — снова женщины.
Тромбоз сосудов нижних конечностей. В этом случае образуется так называемая «пробка» внутри сосудистой стенки, которая мешает току крови. Эта патология характерна для возрастных пациентов 50+.
Синдром Рейно. Он связан с нарушением кровоснабжения периферических нервов. Встречается у мужчин и женщин при разных заболеваниях, включая ревматизм, эндокринные проблемы, психопатии. У страдающих болезнью Рейно могут неметь пальцы, уши, губы. Одним из триггеров синдрома считают затяжные стрессовые ситуации.
Что делать, если часто холодеют руки и ноги: советы невролога
Чередуйте в течение дня разные виды активности (ходить/сидеть/отдыхать);
Делайте 10-минутные теплые ванночки для «тренировки» сосудистой стенки. Температура воды должна быть не более 40-45 градусов, достаточно проводить 2-3 раза в неделю. Также рекомендуется добавить посещение бани или сауны — 1-2 раза в неделю с заходами по 15 минут;
В зависимости от жалоб и состояния обратитесь на консультацию к врачу — флебологу, неврологу, кардиологу или эндокринологу. При необходимости врач назначит исследования уровня железа и гемоглобина в крови, уровня гормонов щитовидной железы, УЗИ сосудов ног и так далее.
Не забывайте про носки и варежки
По словам токсиколога Михаила Кутушова, если человек постоянно мерзнет, важно в холодную погоду не забывать надевать носки, варежки и шапки.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Когда человек начинает замерзать, процесс в организме идет в следующем порядке: кончик носа, щеки, уши, кисти рук. Когда воздействие холода идет на сосуды рук-ног, происходит централизация кровоснабжения. Что это значит? Чтобы сохранить общее тепло в организме, периферическое кровоснабжение сужается, — объясняет доктор.
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