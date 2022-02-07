Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают первое место в рейтинге смертности по всему миру. Патологии продолжают молодеть, некоторые могут долгое время скрываться — часто мы обращаемся к врачу, когда уже болезнь уже в запущенной стадии. Поэтому так важно не забывать про ежегодные профилактические осмотры.
Помочь сердцу и сосудам также могут и полезные привычки. Одна из них — это принимать горячую ванну. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.
«Дело в том, что более высокая температура в теплой ванне помогает расширению кровеносных сосудов, что снижает артериальное давление. Кроме того, когда вы принимаете горячую ванну, то ваше сердце начинает активнее перекачивать кровь, что может послужить отличной тренировкой для вашей сердечно-сосудистой системы», — пояснил один из авторов исследования, доктор Адольф Хатте, пишет британское издание
Ученые совместно с коллегами из Японии изучили данные 30 тысяч человек — исследователей интересовало, как часто они принимали горячие ванны. После анализа они пришли к следующим выводам:
у тех, кто принимал горячую ванну 2 раза в неделю, врачи на 28% реже фиксировали проявление каких-либо болезней сердца и сосудов;
у тех, кто принимал горячую ванну каждый день, риск инсульта снижался на 26% по сравнению со всеми остальными участниками исследования.
Ученые также решили выяснить, как влияет на здоровье сердца и сосудов регулярное посещение сауны. Оказалось, что те, кто посещают парные от 4 до 7 раз в месяц, гораздо реже страдают от сердечно-сосудистых патологий. Также у таких людей снижен уровень «плохого» холестерина в крови и реже фиксировали различные воспалительные процессы в организме.
Однако некоторым лучше отказаться от бань и саун. Чаще всего под запрет попадают люди, старше 70 лет, те, у кого есть хронические болезни сердца и даже те, у кого есть варикоз.
Понежиться в ванне тоже разрешено не всем. И очень горячая, и очень холодная вода может как принести пользу, так и навредить здоровью. Главное разобраться в том, что противопоказано именно вам. Терапевт объясняет, кому запрещены горячая ванна и контрастный душ.
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