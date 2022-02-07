Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают первое место в рейтинге смертности по всему миру. Патологии продолжают молодеть, некоторые могут долгое время скрываться — часто мы обращаемся к врачу, когда уже болезнь уже в запущенной стадии. Поэтому так важно не забывать про ежегодные профилактические осмотры.

Помочь сердцу и сосудам также могут и полезные привычки. Одна из них — это принимать горячую ванну. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.

«Дело в том, что более высокая температура в теплой ванне помогает расширению кровеносных сосудов, что снижает артериальное давление. Кроме того, когда вы принимаете горячую ванну, то ваше сердце начинает активнее перекачивать кровь, что может послужить отличной тренировкой для вашей сердечно-сосудистой системы», — пояснил один из авторов исследования, доктор Адольф Хатте, пишет британское издание Express.

Ученые совместно с коллегами из Японии изучили данные 30 тысяч человек — исследователей интересовало, как часто они принимали горячие ванны. После анализа они пришли к следующим выводам: