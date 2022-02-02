Фото №1 - «Доктор Питер» стал самым цитируемым медицинским СМИ России 2021 года
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Компания «Медиалогия» назвала лидеров рейтинга-2021 среди средств массовой информации, специализирующихся на темах медицины и фармацевтики. Первую строчку топ-15 занял «Доктор Питер» — индекс цитируемости издания составил 536,58. Индекс цитируемости (ИЦ) — показатель, который учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

В тройку лидеров рейтинга также вошли интернет-издания Medikforum.ru (ИЦ 381,91) и Pharmvestnik.ru (ИЦ 241,46).

Фото №2 - «Доктор Питер» стал самым цитируемым медицинским СМИ России 2021 года
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Медиалогия

Напомним, «Доктор Питер» не первый раз возглавляет рейтинги «Медиалогии» как по итогам квартала, так и за год. Так, по итогам III квартала 2021 года «Доктор Питер» также был первым в стране медицинским СМИ по цитируемости.

«Медиалогия» — независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

Кстати

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Анастасия Романова