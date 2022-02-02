Компания «Медиалогия» назвала лидеров рейтинга-2021 среди средств массовой информации, специализирующихся на темах медицины и фармацевтики. Первую строчку топ-15 занял «Доктор Питер» — индекс цитируемости издания составил 536,58. Индекс цитируемости (ИЦ) — показатель, который учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

В тройку лидеров рейтинга также вошли интернет-издания Medikforum.ru (ИЦ 381,91) и Pharmvestnik.ru (ИЦ 241,46).