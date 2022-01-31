Возбудитель менингококковой инфекции — бактерия Neisseria meningitidis. По словам врачей, в том же Петербурге она встречается часто, так как в городе влажный климат. И поначалу болезнь может проявляться как обычная простуда. Причем человек даже с легким насморком может быть заразным для окружающих до 1,5 месяца.
– После попадания в организм бактерии начинают стремительно размножаться. В одних случаях это протекает бессимптомно или в очень мягкой форме, с типичными признаками простуды, в других может вылиться в опасную для жизни менингококкемию. Чаще болеют дети до 5 лет и подростки. Важно помнить, что пациент с малосимптомной менигококковой инфекцией в виде обычного насморка может до 6 недель быть источником инфекции, — предупреждает Ольга Малиновская руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Мы на пороге эпидемии?
Летом прошлого года академик РАН, президент Детского научно-клинического центра детских инфекций Юрий Лобзин предупреждал, что Россия находится на пороге резкого подъема менингококковой инфекции. 20 лет эпидемии и 30 лет затишья — именно так ведет себя менингококковая инфекция. Подъем заболеваемости в стране фиксировали в 1920-1930-х годах, в 1970-1980-х, следующий пик ожидается в ближайшее время.
По словам академика, постепенно в России идет подъем заболеваемости — он фиксируется в группах детей до 5 лет и подростков от 15 до 24 лет. В 2011 году в стране появился штамм, который вызывает тяжелое течение болезни и потихоньку вытесняет менее «злые штаммы». В Москве регистрируется 3,42 случая на 100 тысяч человек, в Петербурге — 2,34 случая.
В сентябре 2021 года тревожное заявление сделала и ВОЗ. Болезнь вышла за пределы «Пояса менингита», который охватывает 26 стран Африки. Эпидемии регистрируют уже во всех странах мира. Ежегодно бактериальный менингит убивает около 250 тысяч человек.
Характерный признак менингита
По словам специалистов, очень важно вовремя распознать болезнь и начать лечение. Если бактерия продолжит распространяется по организму, может развиться менингококкемия -менингококковый сепсис, а если попадет в головной мозг — менингококковый менингит.
Проявления менингококкемии и менингита
Повышение температуры тела до 40 градусов;
Озноб;
Тахикардия;
Падение давления;
При менингите возникают мучительные головные боли, а также могут быть судороги, рвота, спутанность сознания.
Характерный признак менингита — сильное напряжение мышц задней стороны шеи и затылка, из-за чего пациенты просто неспособны прижать голову к груди.
Статистика
По данным Роспотребнадзора, в 2021 году в Петербурге было зарегистрировано 10 случаев менингококковой инфекции у детей до 17 лет, из них 3 — у малышей до года.
Чем опасен менингит
Прежде всего, летальным исходом. По статистике, которую приводят в KDL, без лечения он приводит к смерти практически в каждом втором случае, а каждый пятый (20%) умирает, даже если получает необходимую терапию.
В том случае, если удается спасти жизнь человека, болезнь все равно не проходит бесследно. Как говорят врачи, у каждого пятого выздоровевшего наблюдаются те или иные осложнения болезни. Например, потеря слуха и нарушения работы головного мозга.
Как защититься от менингита
Вакцинация от менингококка пока не включена в список обязательных прививок Нацкалендаря.
- Вакцина от менингококковой инфекции, которая способна защитить от болезни, пока не входит в Национальный календарь прививок, но может быть сделана по эпидемическим показаниям — ее могут получить дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, а также те, кто подлежит призыву на военную службу. Кроме того, сейчас есть возможность привиться всем желающим на коммерческой основе. А вот вакцинация от гемофильной инфекции, которая может вызывать, по крайней мере на ранних этапах, сходные симптомы, уже включена в Нацкалендарь, сделать прививку можно детям до года, — объясняет Ольга Малиновская.
Напомним, год назад Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики менингококковой инфекции производства НПО «Микроген». Она будет защищать от двух распространенных серогрупп менингококка — A и С. По словам производителя, препарат должны были начать использовать в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям уже в 2021 году.
Для установления возбудителя заболевания и назначения подходящего лечения рекомендуют обычно сдавать мазок из ротоглотки. Он поможет не спутать менингококк с какой-то другой инфекцией, которая на ранних этапах может проявляться похожими симптомами (например, гемофильной палочкой или стрептококком).
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
В детстве многим из нас родители рассказывали, что, если ходить зимой без шапки, можно заработать менингит. Но это, скорее, «страшилка». Как говорят специалисты KDL, отсутствие шапки вряд ли может вызвать это заболевание.
Ранее начмед Боткинской больницы Иван Федуняк рассказывал «Доктору Питеру», что доказательств прямой связи между отсутствием шапки и развитием менингита нет. Но, по словам врача, дело не столько в шапке, сколько в риске получить переохлаждение. А на фоне переохлаждения снижается иммунитет, что повышает вероятность «поймать» любые вирусы, в том числе и вызывающие менингит.
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