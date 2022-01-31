Возбудитель менингококковой инфекции — бактерия Neisseria meningitidis. По словам врачей, в том же Петербурге она встречается часто, так как в городе влажный климат. И поначалу болезнь может проявляться как обычная простуда. Причем человек даже с легким насморком может быть заразным для окружающих до 1,5 месяца.

– После попадания в организм бактерии начинают стремительно размножаться. В одних случаях это протекает бессимптомно или в очень мягкой форме, с типичными признаками простуды, в других может вылиться в опасную для жизни менингококкемию. Чаще болеют дети до 5 лет и подростки. Важно помнить, что пациент с малосимптомной менигококковой инфекцией в виде обычного насморка может до 6 недель быть источником инфекции, — предупреждает Ольга Малиновская руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.