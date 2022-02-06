Мочекаменная болезнь — очень распространенное явление, которое давно уже обросло легендами. Говорят, что у детей камней в почках не бывает, что вызывает этот недуг плохая вода и что ко врачу с ними идти не надо — камни выйдут сами.
Что из этого является правдой, а что мифом, рассказывают специалисты.
Симптомы мочекаменной болезни:
резкие ассиметричные боли в поясничной области;
нарушение мочеиспускания;
тошнота и рвота;
кровь в моче.
Тимур Топузов
Медицина
Заведующий урологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки, кандидат медицинских наук, хирург-уролог
Миф 1: От мочекаменной болезни страдают чаще всего мужчины
Это не совсем так. Исходя из личного опыта и исследований коллег, точно говорить о преобладании мужчин или женщин в такой патологии как мочекаменная болезнь не представляется возможным. Дело в том, что причин появления болезни очень много, как и много факторов риска. Многие из них связаны с образом жизни, питьевым режимом и другими моментами, которые не всегда коррелируют с полом.
Считается, что в зрелом возрасте мужчины чаще болеют, чем женщины.
Миф 2: Дети от мочекаменной болезни не страдают
К сожалению, от камней в почках страдают и дети. При этом у женщин в постменопаузальном возрасте риск возникновения МКБ выше.
Пик заболеваемости мочекаменной болезни у мужчин приходится на 3-4 десятилетие жизни, когда уровень тестостерона повышает выделение оксалата с мочой, что способствует образованию камней.
Миф 3: Женщин лечат от мочекаменной болезни по-другому
Консервативные и хирургические методики схожи для мужчин и женщин. В первую очередь они направлены на этиологию, то есть первопричину заболевания. Например, можно избежать камнеобразования, если скорректировать питание.
Важен достаточный и равномерный питьевой режим. Также стоит ограничить потребление белка (до 1 г/кг в сутки), количество соли (до 2,5 г в сутки).
При этом следует есть побольше овощей и продуктов с клетчаткой. Активный образ жизни, борьба с лишним весом, контроль артериального давления не только снизят вероятность МКБ, но и продлят длительность и улучшат качество жизни.
Миф 4: Камни в почках появляются только от плохой воды
МКБ — это полиэтиологическое заболевание, то есть многофакторное. Мы все индивидуальны, со своими особенностями мочевыделительной системы и организма в целом.
Вообще в особую группу риска входят пациенты с подагрой, гипопаратиреозом, нарушением физиологического оттока мочи. Гиперплазия предстательной железы (аденома) затрудняет выведение мочи из мочевого пузыря, что тоже способствует кристаллизации и образованию камней мочевого пузыря
Особое место занимает наследственность. Вероятность того, что у вас возникнет МКБ возрастает, если такой же диагноз был у родственников.
Однако питьевая вода с большим количеством кальция действительно способствует образованию камней.
Миф 5: Минералку пить при камнях в почках категорически нельзя
Часто пациенты спрашивают, можно ли пить минеральную воду.
Врачи не против воды со слабой минерализацией — в разумных количествах.
При этом важно не забывать пить и обычную питьевую воду. А вот злоупотреблять сильногазированными напитками не стоит.
Любовь Дупленко
Лабораторная диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
Миф 6: Если не хочешь камней в почках, надо пить как можно больше
В этом утверждении действительно есть доля истины. Обезвоживание выступает одним из факторов появления мочекаменной болезни. Поэтому нужно пить около двух литров чистой воды каждый день.
Однако перебарщивать в этом вопросе не стоит. Если пить слишком много, вода не будет успевать пройти через почки, которые отвечают за регуляцию водно-солевого баланса. Жидкость поступит в другие органы и спровоцирует их отеки. Возникнет питьевая болезнь.
Миф 7: Камни могут выйти самостоятельно, особенно у женщин
Такое действительно возможно, но это связано не с полом пациента, а с размером камней. Как правило, чем меньше камень в почках, тем больше вероятность, что он выйдет самостоятельно. Камни размером менее 4 миллиметров выходят сами в 80-90% случаев. Камни размером от 4 до 6 миллиметров требуют больше времени для отхождения — в среднем 45 дней. Камни размером более 6 миллиметров отходят без медицинского вмешательства только в 20% случаев, и на это может уйти до года.
Кстати, в зависимости от состава некоторые камни в почках можно растворить или уменьшить, принимая лекарственные препараты.
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