Миф 1: От мочекаменной болезни страдают чаще всего мужчины

Это не совсем так. Исходя из личного опыта и исследований коллег, точно говорить о преобладании мужчин или женщин в такой патологии как мочекаменная болезнь не представляется возможным. Дело в том, что причин появления болезни очень много, как и много факторов риска. Многие из них связаны с образом жизни, питьевым режимом и другими моментами, которые не всегда коррелируют с полом.

Считается, что в зрелом возрасте мужчины чаще болеют, чем женщины.

Миф 2: Дети от мочекаменной болезни не страдают

К сожалению, от камней в почках страдают и дети. При этом у женщин в постменопаузальном возрасте риск возникновения МКБ выше.

Пик заболеваемости мочекаменной болезни у мужчин приходится на 3-4 десятилетие жизни, когда уровень тестостерона повышает выделение оксалата с мочой, что способствует образованию камней.

Миф 3: Женщин лечат от мочекаменной болезни по-другому

Консервативные и хирургические методики схожи для мужчин и женщин. В первую очередь они направлены на этиологию, то есть первопричину заболевания. Например, можно избежать камнеобразования, если скорректировать питание.

Важен достаточный и равномерный питьевой режим. Также стоит ограничить потребление белка (до 1 г/кг в сутки), количество соли (до 2,5 г в сутки).

При этом следует есть побольше овощей и продуктов с клетчаткой. Активный образ жизни, борьба с лишним весом, контроль артериального давления не только снизят вероятность МКБ, но и продлят длительность и улучшат качество жизни.

Миф 4: Камни в почках появляются только от плохой воды

МКБ — это полиэтиологическое заболевание, то есть многофакторное. Мы все индивидуальны, со своими особенностями мочевыделительной системы и организма в целом.

Вообще в особую группу риска входят пациенты с подагрой, гипопаратиреозом, нарушением физиологического оттока мочи. Гиперплазия предстательной железы (аденома) затрудняет выведение мочи из мочевого пузыря, что тоже способствует кристаллизации и образованию камней мочевого пузыря

Особое место занимает наследственность. Вероятность того, что у вас возникнет МКБ возрастает, если такой же диагноз был у родственников.

Однако питьевая вода с большим количеством кальция действительно способствует образованию камней.

Миф 5: Минералку пить при камнях в почках категорически нельзя

Часто пациенты спрашивают, можно ли пить минеральную воду.

Врачи не против воды со слабой минерализацией — в разумных количествах.

При этом важно не забывать пить и обычную питьевую воду. А вот злоупотреблять сильногазированными напитками не стоит.