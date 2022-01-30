- Во время шепотной речи голосовые складки напрягаются еще больше, чем при разговорной. Правильно будет соблюдать голосовой покой — лучше пишите на листке бумаги, — советует Анна Никитина.

По словам специалиста, при севшем голосе также нельзя делать паровые ингаляции.

- Если вы будете дышать над горячей кастрюлей, это лишь усугубит отек в горле. К тому же горячим паром можно обжечь нежную слизистую гортани. За счет воздействия тепла начнется прилив крови к слизистой оболочке, из-за чего инфекция может распространиться дальше, — добавляет Анна Никитина.

Лор-врач Анна Казакова рекомендует также соблюдать диету и на время отказаться от некоторых продуктов, которые могут плохо повлиять на качество голоса . В список «запрещенки» входят: