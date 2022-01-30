Почему садится голос
По словам врача-оториноларинголога, фониатра Анны Колесниковой, самая частая причина осиплости голоса — перенапряжение голосового аппарата. Такое бывает, если долго кричать, визжать, помногу разговаривать, а также усиленно петь или брать непривычно высокие для себя ноты (так называемое форсированное пение).
Анна Колесникова
Оториноларингология
Врач-оториноларинголог, фониатр. кандидат медицинских наук
- Чаще всего на фоне неадекватных голосовых нагрузок образуются узелки голосовых складок (своеобразные мозоли — Прим. ред.), их еще называют узелки певцов или узелки крикунов. На начальном этапе они проявляются в быстрой утомляемости голоса, осиплости или охриплости, ослаблении силы голоса после голосовой нагрузки или к вечеру. Эти симптомы могут исчезнуть самостоятельно, если исключить провоцирующий фактор в течение 48 часов, — говорит Анна Колесникова.
Врач назвала еще 7 распространенных причин осиплости голоса:
Длительный сильный кашель.
Воспаление гортани (ОРВИ, ларингит, стекание слизи по задней стенке глотки).
Заболевания щитовидной железы. После операций на щитовидной железе или сердце, а также после интубации трахеи возможно развитие парезов (уменьшение двигательной активности мышц— Прим. ред.) и параличей гортани. На фоне таких воздействий возможны разные повреждения возвратного гортанного нерва. При этом на фоне пареза гортани происходит расстройство голосовой функции от легкой дисфонии до полного отсутствия звучного голоса и затруднение дыхания от небольшой одышки на фоне физнагрузки до удушья.
Курение. Большой стаж курения (более 10 лет) в сочетании с заболеваниями ЖКТ и щитовидной железы приводят к отечно-полипозному ларингиту Рейнке-Гаека — в основном такое происходит у женщин. Обычно про них говорят «прокурила голос». Для этого заболевания характерна охриплость и быстрая утомляемость голоса, а в запущенных случаях — нарушение дыхания.
Заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, гастроэзофагельная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), связанная с забросом кислоты из желудка в пищевод и верхние дыхательные пути, что приводит даже к ожогу слизистой оболочки.
Алкоголь;
Стресс.
Тест на голосовые нарушения
Есть простой тест, который позволяет быстро выявить голосовые нарушения и оценить состояние голосового аппарата. По словам врача-оториноларинголога Анны Казаковой, суть его — в определении времени максимальной фонации (ВМФ). Для его проведения потребуется секундомер.
Анна Казакова
Оториноларингология
Врач-оториноларинголог медицинского центра «Здоровое поколение», кандидат медицинских наук
- Засекаем время и после предварительного вдоха как можно дольше тянем гласный звук (например, «И») — в удобной тональности, с привычной силой громкости. Для объективизации показателя измерение проводят 3 раза и высчитывают средний. Если показатели оказались ниже нормы, следует обратиться на консультацию к врачу-специалисту для проведения диагностики, — говорит Анна Казакова.
С медицинской точки зрения, нормальные показатели ВМФ составляют:
5-7 лет — 5 секунд;
8-12 лет — до 9 секунд;
13-15 лет — 11-12 секунд;
старше 16 лет — от 16-20 секунд;
для профессионалов голоса — 25 секунд.
Потерю звучности голоса или осиплость принято называть термином дисфония. Голос может стать напряженным, сдавленным, низким, шепотным, монотонным. В основе дисфонии — нарушение вибраторной активности голосовых складок и/или нарушение их тонуса. Механизмы осиплости разнообразны и зависят от причин, вызвавших этот симптом.
4 вещи, которые нельзя делать при осиплости
По словам врача-оториноларинголога Анны Никитиной, если голос сел на фоне простуды или другой инфекции, первое правило — поменьше разговаривать и, главное, не шептать.
Анна Никитина
Медицина
Врач-оториноларинголог, хирург, ринолог.
- Во время шепотной речи голосовые складки напрягаются еще больше, чем при разговорной. Правильно будет соблюдать голосовой покой — лучше пишите на листке бумаги, — советует Анна Никитина.
По словам специалиста, при севшем голосе также нельзя делать паровые ингаляции.
- Если вы будете дышать над горячей кастрюлей, это лишь усугубит отек в горле. К тому же горячим паром можно обжечь нежную слизистую гортани. За счет воздействия тепла начнется прилив крови к слизистой оболочке, из-за чего инфекция может распространиться дальше, — добавляет Анна Никитина.
Лор-врач Анна Казакова рекомендует также соблюдать диету и на время отказаться от некоторых продуктов, которые могут плохо повлиять на качество голоса. В список «запрещенки» входят:
чай, кофе и алкоголь — они приводят к сухости слизистых оболочек;
сладости, семечки, орехи, сухарики — они повышают вязкость слюны и слизистого секрета, а также обладают раздражающим действием. Это может усилить першение и кашель;
острая, пряная, кислая пища — она провоцируют рефлюкс (заброс кислоты из желудка в пищевод);
цитрусовые — они обладают раздражающим действием за счет кислот в составе, усиливают слюноотделение.
8 советов от лор-врачей
Что поможет для профилактики осиплости тем, у кого при простуде или без нее часто садится голос.
Чередуйте активное использование голоса с периодами отдыха. В идеале надо делать перерывы в голосовой нагрузке каждые 15-20 минут.
Бросьте курить.
Регулярно давайте себе умеренную физическую нагрузку. Активная работа мышечной системы дает мощный стимул для тонизирования всего организма.
Если ваша работа связана с голосом, не забывайте проходить профосмотр фониатра не реже 1 раза в 6-8 месяцев.
Разогревайте голосовой аппарат перед началом активной голосовой нагрузки. Также следует избегать резкой смены температуры сразу после нее. К примеру, не стоит сразу выходить на мороз или пить ледяные напитки — желательно выждать минимум 20-30 минут.
Следите за температурой и влажностью воздуха в помещении, где находитесь. Оптимальные условия для работы голосового аппарата — влажность на уровне 45-60% и температура в 18-23 С по Цельсию.
До важного мероприятия рассасывайте любые леденцы без сахара. Благодаря им будет больше вырабатываться слюны, а она хорошо увлажняет слизистую. Это можно повторить и после мероприятия.
Не пойте на голодный желудок — это работает в качестве профилактики рефлюкса (заброса кислоты в пищевод), если он у вас есть. А за час до того, как планируете дать повышенную нагрузку для своего голоса, желательно поесть, но пища должна быть нетяжелой.
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