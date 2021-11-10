Человек с прогрессирующей болезнью Паркинсона также может жаловаться на проблемы с памятью — он вдруг начинает забывать очевидные вещи, у него не получается спланировать и организовать свой быт. На этом список симптомов не заканчивается.

Заподозрить это коварное заболевание также можно и по голосу человека, пишет британское издание Express . Эксперты Американской ассоциации болезни Паркинсона рассказали, как у заболевшего меняется голос:

голос становится тише: человек или постоянно словно шепчет, или же говорит то громко, то тихо;

речь может стать очень быстрой и невнятной;

человек вдруг начал как будто бы «прожевывать» слова и/или заикаться.

От болезни Паркинсона страдают пациенты по всему миру. Некоторые неврологи даже называют эту болезнь самым «быстро распространяющимся неврологическим недугом».