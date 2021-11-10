Медикам до сих пор неизвестны истинные причины этой коварной болезни головного мозга. Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга.
Самые известные проявления этого заболевания — это тремор, скованность и замедленность движений. Однако эти симптомы могут и не появиться на ранних стадиях.
Человек с прогрессирующей болезнью Паркинсона также может жаловаться на проблемы с памятью — он вдруг начинает забывать очевидные вещи, у него не получается спланировать и организовать свой быт. На этом список симптомов не заканчивается.
Заподозрить это коварное заболевание также можно и по голосу человека, пишет британское издание
голос становится тише: человек или постоянно словно шепчет, или же говорит то громко, то тихо;
речь может стать очень быстрой и невнятной;
человек вдруг начал как будто бы «прожевывать» слова и/или заикаться.
От болезни Паркинсона страдают пациенты по всему миру. Некоторые неврологи даже называют эту болезнь самым «быстро распространяющимся неврологическим недугом».
Некоторые ученые считают, что болезнь Паркинсона провоцируют сочетание возраста, генетических факторов и факторов окружающей среды — все вместе приводит к гибели нервных клеток, продуцирующих дофамин.
Иногда заподозрить болезнь Паркинсона можно, если внимально проанализировать симптомы. «Доктор Питер» собрал первые «тревожные звоночки»:
Запоры.
Эректильная дисфункция у мужчин.
Нарушение мочеиспускания.
Бессонница.
Тревожность и депрессия. По словам Владимира Михайлова, руководителя отдела неврологии НМИЦ им. Бехтерева, примерно у 10% пациентов с болезнью Паркинсона развитию двигательных расстройств предшествуют психические нарушения — чаще всего тревожность и депрессия. Сочетание же сразу нескольких симптомов — повод обратиться к специалисту, например, к неврологу.
Повлияла на это заболевание и пандемия коронавируса: перенесенный COVID-19 может повысить в будущем риск развития болезни Паркинсона. Эту теорию обсуждают ученые, сравнивая нынешнюю пандемию с «испанкой» и всплеском паркинсонизма после нее. Петербургские исследователи рассказали, по каким симптомам можно на раннем этапе распознать развитие нейродегенерации.
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