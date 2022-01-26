Многие из тех, кто переболел ковидом, в том числе и новым штаммом «омикрон», признаются, что этот вирус ни с чем не спутать. При гриппе или обычном ОРВИ ощущаешь себя иначе, нет подобных болей и нарушений. В мире сейчас резко растет заболеваемость, но даже на фоне буквально вала положительных тестов, врачи отмечают, что растет и количество отрицательных результатов даже у тех, у кого признаки COVID-19 очевидны. Почему так происходит?
- Это может быть связано с тем, что некоторые методы тестирования неверны: мазки не собирают должным образом, а хранение образцов во время транспортировки не соответствуют требованиям, — объяснила главный консультант по интенсивной терапии в больнице и медицинском исследовательском центре PD Hinduja Бхареш Дедхия изданию
Но одним из важнейший факторов, по мнению доктора Дедхия, может быть низкая вирусная нагрузка. Поэтому тест окажется отрицательным.
- В любом случае, если симптомы есть, даже с отрицательным тестом необходимо уйти на карантин, — рекомендует врач. — И перепроверить результаты в конце пятого или шестого дня. Есть вероятность, что в этот период тест все же станет положительным, так как вирусная нагрузка возрастет.
Чего нельзя делать перед ПЦР-тестом
Пить и есть за 3-4 часа до мазка. «Если взять мазок сразу после еды или питья, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа», — объяснили в Роспотребнадзоре.
Минимум за 3 часа нельзя пользоваться спреями для носа и горла, так как на слизистой уменьшится количество вируса и тест может показать ложноотрицательный результат.
Употреблять спиртное за два дня до сдачи мазка — из-за этанола, который содержится в алкоголе, тест также может показать неверный результат.
Пользоваться помадой для губ. При случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить ПЦР-реакцию.
минимум за 3 часа использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку;
курить за 3 часа до сдачи анализа.
Пять наиболее распространенных симптомов «омикрона»
кашель;
усталость;
заложенность носа;
насморк;
боль в теле.
Врачи стараются квалифицировать симптомы по разным группам, в зависимости от распространенности.
Наиболее распространенные
Лихорадка, кашель, усталость, потеря вкуса или обоняния.
Менее распространенные
Боль в горле, головная боль, ломота, диарея, сыпь на коже, изменения пальцев рук или ног, покраснение или раздражение глаз.
Угрожающие симптомы
Затрудненное дыхание или одышка, потеря речи или подвижности, спутанность сознания или боль в груди.
Что еще известно о вирусе
Инкубационный период: 2-3 дня, симптомы начинаются появляться примерно на 4-й день.
Когда наиболее заразен: за 1-2 дня до появления первых симптомов и 2-3 дня после того, как они появились. По данным экспертов
Сколько вирус находится в организме: около 7 дней. Через 7 дней после начала болезни человек перестает быть заразным для окружающих, но это при условии, что симптомы ковида уже пропали. Если у вас сохраняется повышенная температура, оставайтесь дома до тех пор, пока температура не нормализуется.
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