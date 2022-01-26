Многие из тех, кто переболел ковидом, в том числе и новым штаммом «омикрон», признаются, что этот вирус ни с чем не спутать. При гриппе или обычном ОРВИ ощущаешь себя иначе, нет подобных болей и нарушений. В мире сейчас резко растет заболеваемость, но даже на фоне буквально вала положительных тестов, врачи отмечают, что растет и количество отрицательных результатов даже у тех, у кого признаки COVID-19 очевидны. Почему так происходит?

- Это может быть связано с тем, что некоторые методы тестирования неверны: мазки не собирают должным образом, а хранение образцов во время транспортировки не соответствуют требованиям , — объяснила главный консультант по интенсивной терапии в больнице и медицинском исследовательском центре PD Hinduja Бхареш Дедхия изданию Mint . — К тому же некоторые варианты «омикрона» могут давать отрицательный результат при экспресс-тестировании.