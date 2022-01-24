- Проблема влияния пола на восприимчивость и характер течения инфекционных заболеваний давно изучается. Отличия в реакциях на инфекционные агенты (вирусы, бактерии, грибки, паразиты) выявлены как у животных, так и у людей. Мужчины и женщины различаются по своим иммунным реакциям, которые закладываются еще в зародышевом периоде, — объяснила терапевт Анастасия Юсупова.

По словам доктора Юсуповой, отличия связаны с активацией генов, ответственных за противовоспалительные реакции. По данным исследования на грызунах и людях, количество и активность врожденных иммунных клеток, а также воспалительные иммунные реакции выше у самок, чем у самцов. Как правило, у женщин более выраженный, чем у мужчин гуморальный и клеточный иммунный ответ на вакцинацию и инфекцию, а также выше базальные уровни иммуноглобулина — защитного белка.