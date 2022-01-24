Почти каждый слышал анекдоты про то, как мужчины тяжело болеют даже банальной простудой — уже при 37,2 на градуснике они чувствуют себя практически «при смерти». Женщины же, наоборот, представляются некими «терминаторами», готовыми в любом состоянии готовить обед, присматривать за детьми и делать уборку. Есть ли какое-то медицинское объяснение, почему мужчины и женщины так по-разному болеют обычными ОРВИ?
Анастасия Юсупова
Терапия
Врач-терапевт Клинической больницы Святителя Луки
- Проблема влияния пола на восприимчивость и характер течения инфекционных заболеваний давно изучается. Отличия в реакциях на инфекционные агенты (вирусы, бактерии, грибки, паразиты) выявлены как у животных, так и у людей. Мужчины и женщины различаются по своим иммунным реакциям, которые закладываются еще в зародышевом периоде, — объяснила терапевт Анастасия Юсупова.
По словам доктора Юсуповой, отличия связаны с активацией генов, ответственных за противовоспалительные реакции. По данным исследования на грызунах и людях, количество и активность врожденных иммунных клеток, а также воспалительные иммунные реакции выше у самок, чем у самцов. Как правило, у женщин более выраженный, чем у мужчин гуморальный и клеточный иммунный ответ на вакцинацию и инфекцию, а также выше базальные уровни иммуноглобулина — защитного белка.
На работу иммунных клеток влияют также наличие и соотношение половых гормонов. Некоторые гены, ответственные за иммунитет, хранятся на X и Y хромосомах.
- Хотя существует еще много «белых пятен» и неоткрытых механизмов, не вызывает сомнений, что половые различия в реакции на инфекцию хорошо сохраняются в течение эволюции. А как известно, природа ничего не делает просто так, — считает Анастасия Юсупова.
Доктор рассказала об основных гипотезах, для чего это может быть нужно.
Влияние полового отбора действует по-разному на самцов и самок. В частности, самцам чаще приходится тратить больше ресурсов на конкуренцию и развитие для этого соответствующих навыков в ущерб иммунным реакциям.
Свой вклад вносят также ежедневные поведенческие факторы. Женщины чаще мужчин ухаживают за заболевшими членами семьи, поэтому позже обращаются за медицинской помощью. Они также чаще работают в профессиях с высоким риском столкнуться с инфекцией (детские учреждения, больницы).
- Если суммировать эволюционные, генетические механизмы и влияние среды, можно говорить о том, что женщины обладают более сильными иммунными реакциями. В то же время это может оборачиваться и против них. Например, во время беременности, когда повышается риск иммунных сбоев. Что же касается психологической реакции на болезнь, все настолько индивидуально и зависит от личностных особенностей каждого конкретного человека, что осуждать мужчин не стоит. Каждый заболевший человек требует помощи и заботы вне зависимости от пола, — заключает терапевт.
Жертвы COVID-19
По статистике, мужчины в 1,5 раза чаще женщин попадают в больницу и почти вдвое чаще умирают от коронавирусной инфекции. В прошлом году ученые Йельского университета вместе с коллегами из Шанхайского института органической химии объяснили, почему так происходит.
По их словам, одна из причин связана с триптофаном кинуреновой кислоты. У мужчин с COVID-19 количество метаболита триптофана кинуреновой кислоты было связано с возрастом, воспалением и исходом заболевания. Кинуреновая кислота (продукт метаболизма L-триптофана) стимулирует высвобождение глутамата, у мужчин при ухудшении состояния его количество снижалось. У женщин такого эффекта не наблюдалось. Поэтому ученые пришли к выводам, что эта особенность характерна только для мужчин.
Еще одно различие между мужчинами и женщинами исследователи нашли в выработке Т-лимфоцитов. Выяснилось, что у женщин стабильно увеличиваются Т-киллеры, чего не скажешь о заболевших мужчинах.
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