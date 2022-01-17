Крипторхизм

Это неопущение яичка в мошонку с одной или с обеих сторон. Чаще встречается у недоношенных деток, но может быть и у доношенных.

В ряде случаев происходит спонтанное опущение яичка. Но если этого не произошло, то проводится хирургическая операция по низведению яичка в мошонку.

Перекрут яичка

Это острохирургическая проблема. Отмечается синюшность, отечность, резкая болезненность в области мошонки с пораженной стороны. Если у новорожденного мальчика выявлена такая патология, то это показание для экстренного перевода в стационар и безотлагательного проведения операции.