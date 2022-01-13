Несчастный случай произошел почти месяц назад — 19 декабря недалеко от Великого Новгорода. В тот день семья каталась по замерзшему Малому Волховцу на аэролодке — это судно на воздушной подушке. Прогулка уже заканчивалась, 12-летняя Саша и ее младший брат собирались домой. Выйдя из лодки, девочка оказалась рядом с пропеллером, который приводит в движение аэролодку. Ее руку каким-то непонятным образом затянуло в лопасти работающего винта. Итог — у ребенка серьезно пострадали почти все пальцы, они держались только на мягких тканях, были сломаны кости предплечья и пястные кости, перебита лучевая артерия, из-за чего страдало кровоснабжение кисти. Девочка могла остаться вовсе без левой руки, но, к счастью, этого не случилось.
Сначала девочку доставили в Детскую областную больницу Великого Новгорода, где провели первичную обработку раны. Потом было решено везти пациентку в Петербург — в клинику СПбГПМУ, где работает единственное в СЗФО отделение детской микрохирургии. Доставить пациентку на вертолете не получилось — не позволили погодные условия, пришлось добираться на реанимобиле.
По словам детского хирурга Педиатрического университета Романа Полозова, времени на спасение руки было мало.
– Девочка поступила к нам в 19:30. Анестезиологи-реаниматологи очень быстро подготовили пациентку, стабилизировали все органы и системы, гемодинамические показатели. Это позволило нам менее чем через час приступить к длительной операции. С момента травмы прошло 8 часов, — рассказал Роман Полозов.
Операция, которую проводили детские хирурги СПбГПМУ Роман Полозов и Антон Волков, длилась 11 часов. Врачи постепенно восстанавливали кровоснабжение, двигаясь от основания кисти. Потребовалась также аутовенозная пластика: большой дефект лучевой артерии врачи заместили фрагментом подкожной вены пациентки.
– Это многоуровневая травма: сосуды страдают не на одном уровне повреждения, а на нескольких. В какой-то момент мы могли понять, что шансов нет, и нужна ампутация. Но, к счастью, на каждый этап операции ткани кисти реагировали положительно, — рассказал ангиомикрохирург.
По словам Романа Полозова, в руке расположено огромное количество анатомически-значимых структур — сосудов, нервов, сухожилий, поэтому врачи в буквальном смысле борются за каждый миллиметр жизнеспособной ткани.
Как рассказали в клинике, острый период еще не закончился, но об ампутации и инвалидности речи уже не идет. Врачи даже смогли сохранить основные функциональные возможности кисти, хотя не исключают, что после такой тяжелой травмы подвижность каких-то пальцев может быть ограничена. Девочке предстоит длительная реабилитация, возможно, потребуется еще одна операция, чтобы справиться с локальными некрозами ткани.
По словам мамы, ее дочь готова к трудностям: она настоящий боец, недаром увлекается каратэ.
– В тот день, когда произошел несчастный случай, она и слезинки не проронила. Я не могла даже смотреть на ее руку, а она держалась. Сейчас только немного грустит, но больше потому, что хочет домой, — поделилась женщина.
Комментарии2