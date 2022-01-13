Сначала девочку доставили в Детскую областную больницу Великого Новгорода, где провели первичную обработку раны. Потом было решено везти пациентку в Петербург — в клинику СПбГПМУ, где работает единственное в СЗФО отделение детской микрохирургии. Доставить пациентку на вертолете не получилось — не позволили погодные условия, пришлось добираться на реанимобиле.

По словам детского хирурга Педиатрического университета Романа Полозова, времени на спасение руки было мало.

– Девочка поступила к нам в 19:30. Анестезиологи-реаниматологи очень быстро подготовили пациентку, стабилизировали все органы и системы, гемодинамические показатели. Это позволило нам менее чем через час приступить к длительной операции. С момента травмы прошло 8 часов, — рассказал Роман Полозов.

Операция, которую проводили детские хирурги СПбГПМУ Роман Полозов и Антон Волков, длилась 11 часов. Врачи постепенно восстанавливали кровоснабжение, двигаясь от основания кисти. Потребовалась также аутовенозная пластика: большой дефект лучевой артерии врачи заместили фрагментом подкожной вены пациентки.

– Это многоуровневая травма: сосуды страдают не на одном уровне повреждения, а на нескольких. В какой-то момент мы могли понять, что шансов нет, и нужна ампутация. Но, к счастью, на каждый этап операции ткани кисти реагировали положительно, — рассказал ангиомикрохирург.

По словам Романа Полозова, в руке расположено огромное количество анатомически-значимых структур — сосудов, нервов, сухожилий, поэтому врачи в буквальном смысле борются за каждый миллиметр жизнеспособной ткани.