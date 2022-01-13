Почему после каникул и выходных так тяжело вставать

Самое главное правило для нормализации режима как для взрослых, так и для детей — каждый день вставать и ложиться в одно и то же время, даже в выходные. Тогда проснуться вовремя в понедельник будет проще.

Как бы ни было сильно желание все каникулы просыпаться к обеду, так делать все-таки не стоит. Считается, что нормальны колебания в режиме на полчаса-час. Но это индивидуально: кто-то легко переносит и более значительные сдвиги. А вот дети, например, очень чувствительны к графику.

Как настроить режим сна ребенку

Организм большинства младенцев и дошкольников «настроен» на раннее утреннее пробуждение. Нормой считается промежуток с 6 до 8 утра. И даже если ребенок уснет вечером слишком поздно, утром все равно проснется в обычное время, а значит ночной сон будет короче, ребенок недостаточно выспится. На накопление недосыпа и усталости нервная система ребенка реагирует возбуждением, что приводит к трудностям с засыпанием, частым пробуждениям и очень ранним утренним подъемам — получается «замкнутый круг», выбраться из которого иногда довольно сложно.

Если ребенок на каникулах или выходных засыпает поздно, уложить его спать в «нужное» время бывает непросто — а без этого режим не восстановить. Важно выделить 1-1,5 часа до сна, чтобы было время успокоиться после напряженного дня: принять душ, почитать книгу, порисовать, послушать музыку, пообниматься и поговорить с родителями в комнате с приглушенным вечерним светом без телевизора и других раздражающих факторов на фоне. Пусть этот «мостик ко сну» будет ежедневным. Тогда настроиться на отдых будет легче

Еще один важный момент: если ребенок спит днем слишком долго, то рано уснуть вечером не получится. А может быть, ребенку дневной сон уже не просто не нужен, а даже мешает. Обычно дети нуждаются в дневном сне примерно до 3 лет.