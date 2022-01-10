Новая коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, именно поэтому врачи рекомендуют всем носить маски: они помогают «задержать» частички вируса, не позволяя ему проникнуть в дыхательные пути. Вы можете легко заразиться, просто вдохнув частицы вируса, или же они могут проникнуть в организм через глаза, нос, рот, если вы прикоснетесь к зараженной поверхности, а потом к лицу.
Британские ученые из университетского колледжа UCL решили выяснить, какие именно ежедневные привычки могут «помочь» нам заразиться коронавирусом. Для этого они решили изучить повседневную деятельность 10 000 человек в Англии и Уэльсе, пишет британское издание
Самой опасной привычкой оказался… шоппинг. Ученые выяснили, что именно любители постоянно ходить по магазинам чаще остальных заражаются коронавирусом, а также активно переносят частички вируса. Так, те, кто посещали магазин хотя бы один раз в неделю увеличивали шансы заразиться новой инфекцией в полтора раза.
Следующим самым рискованным занятием были занятия спортом на открытом воздухе, набравшие 1,36 процента. Однако исследователи предположили, что это может быть связано с социальным аспектом деятельности, а не с самим спортом.
К другим опасным видам деятельности эксперты отнесли походы в бары, рестораны, а также поездки на общественном транспорте.
Самым любимым видом транспорта у коронавируса оказался автобус. На втором месте — метро.
Наименее рискованным занятиями оказались посещения парикмахерских, маникюрных студий и салонов красоты.
В исследовании также сказано, что «не было убедительных доказательств повышенного риска заражения» при посещении кинотеатров, театров, концертов или спортивных мероприятий в помещении.
Если вы переболели ковидом, то это, к сожалению, никак не спасет вас от повторного заражения. Соблюдать противоэпидемиологические меры придется всем. Некоторые болеют повторно не один раз. Вероятность заразиться COVID-19 в третий раз очень мала, но она есть, уверяют ученые. Причем в третий раз болезнь будет протекать тяжелее, чем в предыдущие два раза — своим опытом с «Доктором Питером» поделился 29-летний петербуржец, трижды переболевший ковидом.
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