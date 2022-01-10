Новая коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, именно поэтому врачи рекомендуют всем носить маски: они помогают «задержать» частички вируса, не позволяя ему проникнуть в дыхательные пути. Вы можете легко заразиться, просто вдохнув частицы вируса, или же они могут проникнуть в организм через глаза, нос, рот, если вы прикоснетесь к зараженной поверхности, а потом к лицу.

Британские ученые из университетского колледжа UCL решили выяснить, какие именно ежедневные привычки могут «помочь» нам заразиться коронавирусом. Для этого они решили изучить повседневную деятельность 10 000 человек в Англии и Уэльсе, пишет британское издание Express. Исследователи сравнивают период с октября 2020 года по апрель 2021 года с периодом с сентября по ноябрь прошлого года.