Препарат «КОВИД-глобулин» для лечения новой коронавирусной инфекции, разработанный холдингом «Нацимбио» госкорпорации Ростех, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России. Это означает, что лекарство от ковида прошло все необходимые исследования и признано эффективным и безопасным.

КОВИД-глобулин — первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина.

Как работает «КОВИД-глобулин»

Препарат создан на основе плазмы крови людей, уже перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Он помогает переносить ковид в легкой форме, борется с инфекцией и не допускает переход заболевания в тяжелую форму. Наиболее эффективен «КОВИД-глобулин», если его начать принимать на ранних стадиях заболевания. Это показало двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное исследование.