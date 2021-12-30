Препарат «КОВИД-глобулин» для лечения новой коронавирусной инфекции, разработанный холдингом «Нацимбио» госкорпорации Ростех, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России. Это означает, что лекарство от ковида прошло все необходимые исследования и признано эффективным и безопасным.
КОВИД-глобулин — первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина.
Как работает «КОВИД-глобулин»
Препарат создан на основе плазмы крови людей, уже перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Он помогает переносить ковид в легкой форме, борется с инфекцией и не допускает переход заболевания в тяжелую форму. Наиболее эффективен «КОВИД-глобулин», если его начать принимать на ранних стадиях заболевания. Это показало двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное исследование.
- В 70% случаев прием препарата в составе комплексной терапии предотвращал цитокиновый шорм, почечную недостаточность, тромбоэмболические осложнения, развитие острого респираторного дистресс-синдрома, увеличение степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики, — говорится в
Терапия с использованием препаратов на основе антител широко практикуется в мире для лечения различных инфекций, таких как гепатит B, клещевой энцефалит, столбняк и пр.
Принцип действия «КОВИД-глобулина»
Препарат основан на свойстве антител нейтрализовывать актуальные, то есть циркулирующие в данный момент, штаммы коронавируса. Антитела связываются с белком на поверхности вируса, не позволяя ему проникать в клетки, и блокируют тем самым его распространение в организме.
Для производства «КОВИД-глобулина» используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19.
Разработчики препарата отмечают, что он отличается высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем.
- Разработанная нами технология позволяет выпускать «КОВИД-глобулин» с определенной стандартизированной концентрацией вируснейтрализующих антител в каждом флаконе, что обеспечивает эффективность применения препарата, — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.
Другие российские лекарства от COVID-19
Институт Гамалеи также разрабатывает лекарство из антител для лечения заболевших COVID, клинические испытания начнутся в январе и завершатся в течение 3-4 месяцев, заявил РИА Новости Гинцбург.
23 декабря Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «МИР-19».
- Эффективность препарата исследовалась в красной зоне стационаров у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19. Лекарство показало эффективность в сравнении со стандартной терапией, —
Также в России зарегистрировали первый инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир». Он прошел регистрацию и уже должен появиться в больницах. Как сообщили в компании «Промомед», которая разработала лекарство, препарат восполнит острую потребность в «госпитальных средствах терапии COVID-19».
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