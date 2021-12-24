Парацетамол — одно из самых распространенных лекарств, есть в аптечке практически у каждого. Все знают, что эти таблетки могут помочь при высокой температуре и головной боли. Однако ученые продолжают находить новые неожиданные свойства препарата.
Так, специалисты университета Огайо
Выяснить это удалось экспериментальным путем. Добровольцам давали плацебо или парацетамол, а потом показывали фотоснимки с разными сюжетом. Одни должны были вызывать положительные эмоции, другие — отрицательные.
Всего в исследовании приняли участие 82 студента. Снимки ученые взяли из специальной базы данных International Affective Picture System — ее нередко используют для подобных экспериментов. Каждый снимок подобран так, чтобы его можно было однозначно оценить как наводящий на негативные эмоции (например, фото с голодающими детьми), нейтральный и вызывающий радость и теплые чувства (дети с котиками).
Через час после приема таблеток (или парацетамола, или плацебо) участникам эксперимента предложили оценить снимки по шкале от — 5 до +5 по сюжету: является ли он позитивным или негативным. Кроме того, нужно было оценить по десятибалльной шкале, насколько сильные эмоции вызывает каждая фотография.
В результате выяснилось, что люди, получившие парацетамол, большинство фотографий оценили как нейтральные, а сила их эмоционального переживания в среднем была ниже, чем у представителей контрольной группы.
Так, у тех, кто получил плацебо, средняя эмоциональная оценка — 6,76. В то же время у добровольцев после парацетамола средняя эмоциональная оценка составила 5,85.
Авторы работы говорят, что вопрос того, как именно парацетамол влияет на эмоции, остается открытым.
Кстати
Не так давно американские ученые установили еще один необычный эффект парацетамола: оказалось, что прием препарата снижает чувство страха и повышает готовность человека пойти на риск. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Вообще парацетамол нельзя принимать бездумно — точно также, как и порошки против гриппа и ОРВИ. О том, почему не всякую температуру стоит сбивать таблетками и к чему приведет передозировка лекарства — читай ЗДЕСЬ.
Комментарии1