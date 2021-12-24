Всего в исследовании приняли участие 82 студента. Снимки ученые взяли из специальной базы данных International Affective Picture System — ее нередко используют для подобных экспериментов. Каждый снимок подобран так, чтобы его можно было однозначно оценить как наводящий на негативные эмоции (например, фото с голодающими детьми), нейтральный и вызывающий радость и теплые чувства (дети с котиками).

Через час после приема таблеток (или парацетамола, или плацебо) участникам эксперимента предложили оценить снимки по шкале от — 5 до +5 по сюжету: является ли он позитивным или негативным. Кроме того, нужно было оценить по десятибалльной шкале, насколько сильные эмоции вызывает каждая фотография.

В результате выяснилось, что люди, получившие парацетамол, большинство фотографий оценили как нейтральные , а сила их эмоционального переживания в среднем была ниже, чем у представителей контрольной группы.

Так, у тех, кто получил плацебо, средняя эмоциональная оценка — 6,76. В то же время у добровольцев после парацетамола средняя эмоциональная оценка составила 5,85.

Авторы работы говорят, что вопрос того, как именно парацетамол влияет на эмоции, остается открытым.