Учителя, родители и сами дети уже давно спорят о том, нужна ли в школах единая форма. Одни считают, что одинаковая одежда дисциплинирует и как бы «уравнивает» школьников из семей разного уровня достатка. Другие говорят о том, что форма лишает детей индивидуальности.
Этим вопросом заинтересовались ученые из Университета штата Огайо. Они провели исследование, результаты которого
В рамках исследования ученые изучили данные 6320 детей из детских садов, начальных школ и пятых классов.
Также эксперты опросили учителей: педагогов просили охарактеризовать каждого ученика по разным параметрам: интернализации поведения (например, тревога и социальная замкнутость) и экстернализации (агрессия, уничтожение личных предметов одноклассников). Кроме того, педагогов просили оценить социальные навыки школьников и рассказать о прогулах.
Параллельно с этой работой ученые проверяли показатели самоотчета пятиклассников. Школьники рассказывали авторам исследования о чувстве принадлежности к коллективу, о травле и социальной тревожности.
В итоге оказалось, что наличие школьной формы мало того что не улучшает эти показатели, так еще и даже ухудшает один из них. Так, школьники, у которых есть форма, чувствуют меньшую общность с классом.
То есть в реальности форма имеет противоположный ожидаемому эффект. Правда, ученые пока не понимают, почему. Есть версия, что это связано с тем, что форма лишает школьников возможности выразить свою индивидуальность через одежду.
Кстати
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