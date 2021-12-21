В рамках исследования ученые изучили данные 6320 детей из детских садов, начальных школ и пятых классов.

Также эксперты опросили учителей: педагогов просили охарактеризовать каждого ученика по разным параметрам: интернализации поведения (например, тревога и социальная замкнутость) и экстернализации (агрессия, уничтожение личных предметов одноклассников). Кроме того, педагогов просили оценить социальные навыки школьников и рассказать о прогулах.

Параллельно с этой работой ученые проверяли показатели самоотчета пятиклассников. Школьники рассказывали авторам исследования о чувстве принадлежности к коллективу, о травле и социальной тревожности.

В итоге оказалось, что наличие школьной формы мало того что не улучшает эти показатели, так еще и даже ухудшает один из них. Так, школьники, у которых есть форма, чувствуют меньшую общность с классом.

То есть в реальности форма имеет противоположный ожидаемому эффект. Правда, ученые пока не понимают, почему. Есть версия, что это связано с тем, что форма лишает школьников возможности выразить свою индивидуальность через одежду.