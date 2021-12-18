«Ученые показали, что „омикрон“ научился распознавать определенный рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок „омикрона“ передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому », — сказала Баранова.

Биолог привела аналогию с горлышком бутылки. Именно оно и подходит к ACE2 рецептору, который можно назвать «входными воротами» для вируса в организм. Остальные части бутылочки — это сам RBD-домен.

«Поверхность бутылки больше, чем само горлышко, то есть у мутации больше шансов попасть туда, в эти части, а не в горлышко. В этой статье описаны 15 мутаций на поверхности бутылки, которые „обжимают“ „горлышко“ таким образом, чтобы оно лучше подошло к ACE2-рецептору», — пояснила профессор.

Также эксперт усомнилась в версии, что «омикрон» появился из-за лекарств для лечения инфекции. Вряд ли мутация возникла в результате испытания препаратов, говорит Баранова. Любой вирус может долго жить как в человеческом организме, так и в животном, поэтому он мог спокойно передаваться от вида к виду.