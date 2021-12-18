Самый заразный и быстрый штамм коронавируса «омикрон» — это результат множества мутаций первоначального «уханьского» варианта. Он появился самым последним в Африке и начал распространяться по миру гораздо быстрее своего предшественника «дельты».
«Омикрон» мог мутировать из-за нескольких передач вируса от человека к мышам и обратно. Такую гипотезу возникновения новой мутации высказала
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
К таким выводам профессор пришла после изучения препринта статьи ученых из Вашингтона. Они исследовали «омикрон», чтобы выяснить, кто же стал виновником появления мутации.
«Ученые показали, что „омикрон“ научился распознавать определенный рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок „омикрона“ передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому», — сказала Баранова.
Биолог привела аналогию с горлышком бутылки. Именно оно и подходит к ACE2 рецептору, который можно назвать «входными воротами» для вируса в организм. Остальные части бутылочки — это сам RBD-домен.
«Поверхность бутылки больше, чем само горлышко, то есть у мутации больше шансов попасть туда, в эти части, а не в горлышко. В этой статье описаны 15 мутаций на поверхности бутылки, которые „обжимают“ „горлышко“ таким образом, чтобы оно лучше подошло к ACE2-рецептору», — пояснила профессор.
Также эксперт усомнилась в версии, что «омикрон» появился из-за лекарств для лечения инфекции. Вряд ли мутация возникла в результате испытания препаратов, говорит Баранова. Любой вирус может долго жить как в человеческом организме, так и в животном, поэтому он мог спокойно передаваться от вида к виду.
Ученые из Гонконгского университета решили выяснить, чем же «омикрон» отличается от других штаммов коронавируса, особенно от своего собрата «дельты». Они провели исследование, в котором детально изучили, как мутация воздействует на ткани легких и бронхи. Результаты оказались впечатляющими: исследователям даже удалось «сфотографировать» частички вируса.
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