УЗИ
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Канадский доктор Майкл Нарви в своем аккаунте в Tik-Tok рассказал о беременной пациентке, у которой плод развивался в печени. По признанию врача, этот случай очень сильно удивил его.

Медик рассказал, что однажды к нему на прием пришла 33-летняя женщина, которая была на втором месяце беременности. Будущая мама не испытывала никаких неприятных ощущений, поэтому врач думал, что сделает плановое УЗИ и на этом прием закончится.

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Однако в итоге на мониторе врач увидел, что эмбрион рос не в матке женщины, а в области ее печени. По признанию Нарви, ничего подобного он за все время работы не встречал, хоть и повидал за свою карьеру многое.

У пациентки была внематочная беременность в редчайшей форме: эмбрион выпал из маточной трубы и прикрепился в печени. Причем подобных случаев за период с 1999 года по сегодняшний день было официально зафиксировано всего 14.

В итоге пациентку отправили на операцию, плод из печени удалили. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

Симптомы внематочной беременности:

  • влагалищное кровотечение разной интенсивности, особенно если оно увеличивается;

  • появление боли внизу живота, особенно в одном месте, и эта боль усиливается;

  • внезапная сильная боль внизу живота;

  • появление боли в пояснице, и эта боль усиливается.

Для того чтобы понять, есть ли у вас повод для беспокойства, можно пройти наш ТЕСТ.

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Кстати

Несколько лет назад в России женщина смогла родить здорового ребенка при внематочной беременности. Это уникальный случай: до этого было известно всего о двух внематочных беременностях с таким исходом.

Дарья Балясникова