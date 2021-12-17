Канадский доктор Майкл Нарви в своем аккаунте
Медик рассказал, что однажды к нему на прием пришла 33-летняя женщина, которая была на втором месяце беременности. Будущая мама не испытывала никаких неприятных ощущений, поэтому врач думал, что сделает плановое УЗИ и на этом прием закончится.
Однако в итоге на мониторе врач увидел, что эмбрион рос не в матке женщины, а в области ее печени. По признанию Нарви, ничего подобного он за все время работы не встречал, хоть и повидал за свою карьеру многое.
У пациентки была внематочная беременность в редчайшей форме: эмбрион выпал из маточной трубы и прикрепился в печени. Причем подобных случаев за период с 1999 года по сегодняшний день было официально зафиксировано всего 14.
В итоге пациентку отправили на операцию, плод из печени удалили. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.
Симптомы внематочной беременности:
влагалищное кровотечение разной интенсивности, особенно если оно увеличивается;
появление боли внизу живота, особенно в одном месте, и эта боль усиливается;
внезапная сильная боль внизу живота;
появление боли в пояснице, и эта боль усиливается.
Для того чтобы понять, есть ли у вас повод для беспокойства, можно пройти наш ТЕСТ.
Кстати
Несколько лет назад в России женщина смогла родить здорового ребенка при внематочной беременности. Это уникальный случай: до этого было известно всего о двух внематочных беременностях с таким исходом.
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