Однако в итоге на мониторе врач увидел, что эмбрион рос не в матке женщины, а в области ее печени. По признанию Нарви, ничего подобного он за все время работы не встречал, хоть и повидал за свою карьеру многое.

У пациентки была внематочная беременность в редчайшей форме: эмбрион выпал из маточной трубы и прикрепился в печени. Причем подобных случаев за период с 1999 года по сегодняшний день было официально зафиксировано всего 14.

В итоге пациентку отправили на операцию, плод из печени удалили. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.