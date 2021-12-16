О том, что у малыша есть довольно серьезная патология развития, будущие родители узнали еще на 13 неделе беременности. УЗИ-скрининг показал, что внутренние органы ребенка развиваются не в брюшной полости, а в пупочном канатике. Это состояние называется омфалоцеле — грыжа пупочного канатика. Патология считается редкой, один случай на 4-10 тысяч рожденных детей. К счастью, врачи уже научились с ней справляться, операцию выполняют сразу после рождения. Но никто не ожидал, что в этом случае она окажется не просто сложной, а уникально сложной.

- Омфалоцеле классифицируются по размеру дефекта на малые, средние и большие, на перинатальном консилиуме врачи заверили, что в нашем случае омфалоцеле средних размеров, его можно будет относительно несложно исправить, — сообщили в Самарской областной детской клинической больнице имени Н.Н. Ивановой.