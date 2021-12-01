В мире продолжает процветать культ психологии — все больше людей не уже стесняются попросить помощи у специалиста, в книжных магазинах можно найти множество книг, которые помогут решить проблемы с ментальным здоровьем, а популярные психологи и психотерапевты активно ведут соцсети, записывают просветительские ролики и отвечают на вопросы подписчиков. Быть счастливым становится модно.

Однако пандемия коронавируса сильно отразилась на психике людей. Много кто потерял работу, тяжело переболел, похоронил своих друзей и близких. Сыграли свою роль долгая принудительная самоизоляция и полное непонимание того, что же будет дальше. Во всем мире продолжает расти уровень тревожности, люди стали чаще страдать от неврозов и депрессии, увеличился спрос на антидепрессанты. Почему же кто-то способен справиться с грузом проблем, а кто-то даже при малейшей неудаче чувствует себя абсолютно раздавленным?