В мире продолжает процветать культ психологии — все больше людей не уже стесняются попросить помощи у специалиста, в книжных магазинах можно найти множество книг, которые помогут решить проблемы с ментальным здоровьем, а популярные психологи и психотерапевты активно ведут соцсети, записывают просветительские ролики и отвечают на вопросы подписчиков. Быть счастливым становится модно.
Однако пандемия коронавируса сильно отразилась на психике людей. Много кто потерял работу, тяжело переболел, похоронил своих друзей и близких. Сыграли свою роль долгая принудительная самоизоляция и полное непонимание того, что же будет дальше. Во всем мире продолжает расти уровень тревожности, люди стали чаще страдать от неврозов и депрессии, увеличился спрос на антидепрессанты. Почему же кто-то способен справиться с грузом проблем, а кто-то даже при малейшей неудаче чувствует себя абсолютно раздавленным?
Ученые из Миссурийского университета США решили разобраться, что же заставляет людей чувствовать себя счастливыми, пишет издание
В своей следующей
Есть и другая зависимость: окружающая среда может влиять на экспрессию генов. Так, если мать долгое время жила впроголодь, то через несколько лет у нее рождался ребенок с измененными генами, из-за которых малыш страдает от различных болезней.
Также генетика, воспитание и среда обитания в совокупности влияют на то, как человек будет воспринимать те или иные события. Поэтому мы по-разному реагируем на триггеры, неудачи и непредвиденные обстоятельства. Мы все так же уникальны, как наша ДНК, и, как таковые, обладаем разной способностью чувствовать себя счастливыми. Некоторым людям действительно сложнее радоваться жизни. Кто-то может этому научиться за месяцы (из-за «пластичности» генов), а кому-то потребуются долгие годы.
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