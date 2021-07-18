Мозг очень пластичный, детям можно вложить любые знания и интерес к какой-то определенной области. Но важно понимать, а что с ними будет дальше? Мы не говорим о конкретной девочке. Но представьте, ребенок раньше обычного срока оканчивает школу, поступает в институт, получает высшее образование. А что дальше? В дошкольном возрасте он не играли со сверстниками на площадке, не общался с одноклассниками, у него не было обычных детских проблем и опыта. В институте он не интересен однокурсникам, сказывается серьезная разница в возрасте и провал в интересах. В 13-15 лет вряд ли его кто-то возьмет на работу, значит, скорее всего, обучение продолжится. И все это будет связано с отсутствием общения, проваленной социализацией.

Ко мне на прием приходит много людей, которые жалуются на то, что у них не было детства. Сейчас они испытывают трудности в общении. В фильме «Одаренная» рассказывается история брата и сестры, девочка — гений математики. Она вырастает, становится мамой, но спустя полгода уходит из жизни. Заботу о маленькой племяннице, не менее одаренной в математике, берет на себя дядя. Но он внимательно следит за тем, чтобы девочка не уходила в науку, а росла обычным счастливым ребенком, училась в обычной школе и общалась со сверстниками. И этот момент очень важен, у детей должно быть детство.