На днях на всю Россию прогремела история 8-летней девочки Алисы Тепляковой. Она в столь раннем возрасте успешно сдала ЕГЭ и стала самой юной выпускницей страны. Вероятно, уже с 1 сентября Алиса приступит к учебе в вузе, ее готовы после вступительных испытаний принять в МГУ на факультет психологии.
Родители Алисы к достижениям относятся буднично, ничего особенного не видят. У них подрастают еще шестеро детей, которые, скорее всего, пойдут по стопам старшей сестры. Например, семилетний брат Хеймдалль уже сдал ОГЭ и получил аттестат за 9 класс. Однако в жизни не все бывает так легко и радужно. Известные дети-гении, к сожалению, не всегда счастливы, а иногда их судьба прерывается трагически. Как было в истории с юной поэтессой Никой Турбиной, математиком Пашей Коноплевым. Что не так с гениями, «Доктор Питер» спросил у психолога.
Галина Охотникова
Психология
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
Мозг очень пластичный, детям можно вложить любые знания и интерес к какой-то определенной области. Но важно понимать, а что с ними будет дальше? Мы не говорим о конкретной девочке. Но представьте, ребенок раньше обычного срока оканчивает школу, поступает в институт, получает высшее образование. А что дальше? В дошкольном возрасте он не играли со сверстниками на площадке, не общался с одноклассниками, у него не было обычных детских проблем и опыта. В институте он не интересен однокурсникам, сказывается серьезная разница в возрасте и провал в интересах. В 13-15 лет вряд ли его кто-то возьмет на работу, значит, скорее всего, обучение продолжится. И все это будет связано с отсутствием общения, проваленной социализацией.
Ко мне на прием приходит много людей, которые жалуются на то, что у них не было детства. Сейчас они испытывают трудности в общении. В фильме «Одаренная» рассказывается история брата и сестры, девочка — гений математики. Она вырастает, становится мамой, но спустя полгода уходит из жизни. Заботу о маленькой племяннице, не менее одаренной в математике, берет на себя дядя. Но он внимательно следит за тем, чтобы девочка не уходила в науку, а росла обычным счастливым ребенком, училась в обычной школе и общалась со сверстниками. И этот момент очень важен, у детей должно быть детство.
Некоторые дети по складу своего характера одиночки, им нравится читать, сидеть за компьютером. Но у них все равно есть возможность общаться, социализироваться. Другое дело, когда родители сами ограничивают своих детей. Конечно, все мы хотим, чтобы наш ребенок был исключительным. Но родителям необходимо в первую очередь научить своих сыновей и дочерей быть счастливыми.
Еще одна проблема детей-гениев в том, что им когда-то не хватит интереса и восхищения. Ведь пока они маленькие, пока их имя на слуху, окружающие интересуются ими, а потом восторги притупляются, а дети к ним уже привыкли. Они очень тяжело переносят отсутствие внимания, для них это удар, с которым они не всегда способны справиться.
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