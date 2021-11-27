В Петербургском онкоцентре провели уникальную операцию — нейрохирурги совместно с анестезиологами и нейролингвистами удалили опухоль головного мозга мужчине, когда тот был в сознании. Такие вмешательства дают шанс на жизнь пациентам, которые считали, что они уже обречены.

Операция по методике Awake surgery («Неспящая операция») в стране проводится редко — примерно 3-4 вмешательства в год. Накануне через это прошел и 40-летний петербуржец Александр.

«Awake Surgery — особенный вид нейрохирургического вмешательства. Его проводят в тех случаях, когда глиальная опухоль непосредственно прилегает к речевой зоне головного мозга. Такая операция — это последний шанс, который может помочь человеку вернуться к нормальной жизни», — сообщили в комитете по здравоохранению.

Сама операция длится около 4 однако. Однако пациент находится в сознании не так долго, примерно 30-40 минут. До этапа пробуждения врачи проводят трепанацию черепа — в этот период пациент, как и полагается, под наркозом. Когда нейрохирурги уже готовы приступить к удалению опухоли, то человека возвращают в сознание. Александр осознавал происходящее, если внимательно посмотреть на фото из операционной, то можно увидеть, что мужчина улыбается и протягивает руку к окружающим его людям.