В Петербургском онкоцентре провели уникальную операцию — нейрохирурги совместно с анестезиологами и нейролингвистами удалили опухоль головного мозга мужчине, когда тот был в сознании. Такие вмешательства дают шанс на жизнь пациентам, которые считали, что они уже обречены.
Операция по методике Awake surgery («Неспящая операция») в стране проводится редко — примерно 3-4 вмешательства в год. Накануне через это прошел и 40-летний петербуржец Александр.
«Awake Surgery — особенный вид нейрохирургического вмешательства. Его проводят в тех случаях, когда глиальная опухоль непосредственно прилегает к речевой зоне головного мозга. Такая операция — это последний шанс, который может помочь человеку вернуться к нормальной жизни», — сообщили в комитете по здравоохранению.
Сама операция длится около 4 однако. Однако пациент находится в сознании не так долго, примерно 30-40 минут. До этапа пробуждения врачи проводят трепанацию черепа — в этот период пациент, как и полагается, под наркозом. Когда нейрохирурги уже готовы приступить к удалению опухоли, то человека возвращают в сознание. Александр осознавал происходящее, если внимательно посмотреть на фото из операционной, то можно увидеть, что мужчина улыбается и протягивает руку к окружающим его людям.
В тот период, когда человек находится в сознании, хирург воздействует на кору головного мозга слабым электрическим разрядом, чтобы стимулировать речевые зоны. Пациенту могут давать простые задания, например, просят сжать руку, что-то сказать, посмотреть на изображения, ответить на вопросы. И смотрят, может ли он с ними справиться. Таким образом врачи оценивают, в каком месте можно удалять опухоль, а какие места лучше не трогать.
Подобную операцию в Петербурге проводят с 2018 года. Всего было сделано восемь вмешательств. Важно отметить, что во время операции пациенты не чувствуют никакого дискомфорта, а после вмешательства многие детально помнят, что именно происходило в операционной.
Ранее «Доктор Питер» уже писал о похожей редкой операции. Нейрохирурги Центра им. Алмазова удалили петербурженке большую доброкачественную опухоль мозга без общего наркоза. По словам врачей, краниотомия в сознании при новообразованиях применяется достаточно редко, но позволяет сохранить пациентам речь и движения.
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