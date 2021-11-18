С петербуржцем Сергеем (имя изменено по просьбе героя) приключилась история, которую он не мог и предположить. Как рассказал мужчина «Доктору Питеру», с начала лета он уехал работать в Казахстан, где привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V» — вторым компонентом укололся совсем недавно, в начале ноября. После завершения курса ему выдали казахский паспорт вакцинации. А в середине ноября ему предстояла поездка в родной Петербург для участия в важном мероприятии. Однако когда он связался с организаторами, выяснилось, что его прививочный сертификат здесь недействителен. Несмотря на российское гражданство и прививку официально зарегистрированным «Спутником V».

- В последний момент пришли условия участия в мероприятии. Если раньше говорили, что можно пройти по ПЦР-тесту, то сейчас нужен обязательно QR-код. Я позвонил организаторам, но мне сказали, что мой казахский паспорт вакцинации там не действует. Супруга везде тоже звонила, но ей однозначно подтвердили: не действует. Получается, чтобы мне, как гражданину России, привитому «Спутником», но в Казахстане, получить российский QR-код, надо прийти и сделать еще одну прививку? Это просто абсурд, — говорит Сергей.

«Доктор Питер» обратился в комитет по здравоохранению Петербурга с вопросом, действительно ли не работают сертификаты о прививке «Спутником V», сделанные в других государствах. В ведомстве ответили следующее: