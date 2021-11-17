Некоторые люди могут периодически страдать от неприятных ощущений в ногах и руках. Они ощущают покалывания, онемение, пальцы как будто не хотят сгибаться. Фаланги могут измениться в цвете — стать белыми, как будто полупрозрачными. Все эти симптомы могут сигнализировать о болезни Рейно.
Болезнь Рейно — это вазоспастическое заболевание, расстройство артериального кровообращения в сосудах кистей и стоп. Реакция может проявиться в результате холода или сильного стресса. Заболевание не распространенное, однако, согласно статистике, женщины от него страдают в 5 раз чаще мужчин.
Обычно это заболевание поражает пальцы рук и ног, однако у некоторых также могут неметь и менять цвет уши и губы. При болезни Рейно более мелкие артерии, обеспечивающие кровью нашу кожу, сужаются, ограничивая приток крови к пораженным участкам.
В мире около 20% людей страдают от этого заболевания, пишет британское издание
ваши пальцы рук или ног часто становятся холодными;
цвет кожи на холодных пальцах меняется, когда вы мерзнете и когда стрессуете;
после того, как руки и ноги согреваются/вы перестаете нервничать, вы ощущаете покалывание, а потом жгучую боль, пальцы могут сильно онеметь.
Некоторые также жаловались на чувство распирания в пальцах, ломоту и боль.
При болезни Рейно пальцы сначала становятся белого цвета, потом могут немного посинеть, а потом, когда приступ пройдет и начинаются жжение и боль, меняют цвет на красный.
Достоверные причины развития синдрома Рейно не известны. Однако медики выделяют несколько предрасполагающих факторов, к которым относятся:
постоянные переохлаждения;
регулярные травмы пальцев (например, связанные с профессиональной деятельностью);
постоянные стрессы;
Изначально приступы будут короткими и не будут причинять сильного дискомфорта. Однако со временем болезненные ощущения становятся все ярче и ярче, а сам приступ длится дольше. В запущенных случаях увеличивается вероятность образования язв, возникают очаги поверхностного некроза мягких тканей.
Поэтому если вы страдаете от подобной проблемы, не откладывайте визит к врачу. Можно записаться на прием к терапевту или же сразу к профильному специалисту — сосудистому хирургу или ревматологу.
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