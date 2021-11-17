Обычно это заболевание поражает пальцы рук и ног, однако у некоторых также могут неметь и менять цвет уши и губы. При болезни Рейно более мелкие артерии, обеспечивающие кровью нашу кожу, сужаются, ограничивая приток крови к пораженным участкам.

В мире около 20% людей страдают от этого заболевания, пишет британское издание Express. На болезнь Рейно могут указать следующие симптомы:

ваши пальцы рук или ног часто становятся холодными;

цвет кожи на холодных пальцах меняется, когда вы мерзнете и когда стрессуете;

после того, как руки и ноги согреваются/вы перестаете нервничать, вы ощущаете покалывание, а потом жгучую боль, пальцы могут сильно онеметь.

Некоторые также жаловались на чувство распирания в пальцах, ломоту и боль.