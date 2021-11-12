Кардиолог

Это врач идет первым номером в маршруте Анчи Барановой для переболевших ковидом. К нему стоит сходить, чтобы исключить миокардит, который относится к постковидным осложнениям. Кардиолог может сделать эхокардиографию. Перед приемом также рекомендуется несколько раз измерить давление и пульс, чтобы потом сообщить о показателях врачу.

Гематолог

«Перед походом сдайте анализы — так называемую коагулограмму, включая РФМК (анализ на растворимые фибрин-мономерные комплексы позволяет оценить нарушения в системе свертывания крови и обнаружить связанную с этим патологию — Прим. ред.) и D-димер. Также сдайте общий анализ крови, в том числе тромбоциты. Если все нормально, можете не ходить. Если есть отклонения, врач подберет режим разжижающих кровь препаратов», — советует Анча Баранова.