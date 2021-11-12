Профессор-биолог Анча Баранова дала несколько советов тем, кто только что переболел COVID-19 и собирается вернуться к работе и активной жизни. Она рассказала, к каким врачам желательно заглянуть прежде, чем возвращаться к трудовым подвигам.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
Кардиолог
Это врач идет первым номером в маршруте Анчи Барановой для переболевших ковидом. К нему стоит сходить, чтобы исключить миокардит, который относится к постковидным осложнениям. Кардиолог может сделать эхокардиографию. Перед приемом также рекомендуется несколько раз измерить давление и пульс, чтобы потом сообщить о показателях врачу.
Гематолог
«Перед походом сдайте анализы — так называемую коагулограмму, включая РФМК (анализ на растворимые фибрин-мономерные комплексы позволяет оценить нарушения в системе свертывания крови и обнаружить связанную с этим патологию — Прим. ред.) и D-димер. Также сдайте общий анализ крови, в том числе тромбоциты. Если все нормально, можете не ходить. Если есть отклонения, врач подберет режим разжижающих кровь препаратов», — советует Анча Баранова.
Другие врачи
Ко всем остальным врачам-специалистам, по словам профессора, надо обращаться в случае появления специфичных симптомов. К примеру, при расстройстве ЖКТ — к гастроэнтерологу, а при онемении в голове, спине или мышцах — к неврологу. Кроме того, необходимо продолжить общение с врачами, наблюдавшими человека по поводу хронических заболеваний, которые были до ковида.
Психиатр, психотерапевт
Анча Баранова советует не бояться пойти к этим докторам, если есть какие-то проблемы или расстройства.
«Тревожность и депрессивное состояние хорошо лечатся. Препараты вам дадут на время, не навсегда», — успокаивает она подписчиков.
Как ранее рассказывала врач Анна Журавлева, после перенесенной коронавирусной инфекции, особенно в средне тяжелой и тяжелой формах, чаще всего встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, системы свертывания крови, сердца, почек, иммунной системы, пищеварительного тракта. Доктор назвала показатели здоровья, за которыми надо особо пристально следить после выписки.
К примеру, переболевшим легко врач посоветовала такой минимальный перечень:
ОАК (общий анализ крови),
С-реактивный белок (когда его уровень повышается, это говорит о наличии острого воспалительного процесса),
D-димер (считается достаточно информативным показателем тромбообразования, поскольку механизм его выработки запускается одновременно с процессом формирования тромба).
Также с 1 июля 2021 года петербуржцы и жители Ленобласти могут пройти расширенную диспансеризацию. Предлагают эту услугу тем, кто переболел COVID-19.
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