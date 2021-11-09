Директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Англии Сюзан Хопкинс рассказала, по каким причинам привитые от COVID-19 люди все равно заражаются, очень серьезно заболевают и даже умирают. По ее словам, дело в том, что защита от вакцины со временем снижается. Ее слова приводит
Как рассказывает советник правительства Англии в сфере здравоохранения, высокие показатели смертности среди пожилых жителей страны связаны в первую очередь с тем, что приблизительно 5% населения так и не завершили полный курс вакцинации. Большинство тех, кто умирает от COVID, прививку так и не сделали вовсе. Однако власти с тревогой фиксируют рост госпитализаций и даже летальных исходов и среди тех, что уже полностью прошел курс вакцинации.
По словам Хопкинс, сделавшие прививку люди из группы риска по тяжелому течению ковида, могут умереть от коронавируса приблизительно через 5-6 месяцев после первичной вакцинации. Дело в том, что спустя это время действие вакцины начинает ослабевать, поэтому человек становится более восприимчив к инфекции. Если он при этом относится к группе риска, то велика вероятность, что заболевание будет протекать в тяжелой форме и вызовет осложнения — возможно, смертельные.
Причем, отмечает Хопкинс, быстрее действие вакцины сходит на нет именно у тех, кто находится в зоне риска: у молодых, здоровых людей прививка работает дольше. Остальным же стоит вовремя ревакцинироваться.
Кто относится к группе риска
Пожилые люди,
Люди с диагнозом «сахарный диабет»,
Те, у кого диагностированы гипертония, ишемическая болезнь сердца или цереброваскулярные заболевания,
Люди с хроническими заболеваними почек,
Перенесшие трансплантацию органов,
Пациенты на иммуносупрессии,
Страдающие хроническими заболеваниями легких.
Кстати
Российский Минздрав также рекомендует проходить ревакцинацию примерно через полгода. Причем, как говорил вирусолог Николай Крючков, при повторной прививке можно использовать как и тот же препарат, что и в первый раз, так и остановить свой выбор на другой вакцине.
С вакцинацией от коронавируса связано множество мифов. Кто-то верит, что после прививки общий уровень иммунитета снижается, кто-то думает, что вакцинация делает человека переносчиком болезни. А кто-то утверждает, что ни пожилым, ни людям с хроническими болезнями ставить прививку вообще нельзя. Заведующая эпидемиологическим отделением Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Соттаева опровергла эти слухи.
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