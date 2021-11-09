Директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Англии Сюзан Хопкинс рассказала, по каким причинам привитые от COVID-19 люди все равно заражаются, очень серьезно заболевают и даже умирают. По ее словам, дело в том, что защита от вакцины со временем снижается. Ее слова приводит Independent .

Как рассказывает советник правительства Англии в сфере здравоохранения, высокие показатели смертности среди пожилых жителей страны связаны в первую очередь с тем, что приблизительно 5% населения так и не завершили полный курс вакцинации. Большинство тех, кто умирает от COVID, прививку так и не сделали вовсе. Однако власти с тревогой фиксируют рост госпитализаций и даже летальных исходов и среди тех, что уже полностью прошел курс вакцинации.

По словам Хопкинс, сделавшие прививку люди из группы риска по тяжелому течению ковида, могут умереть от коронавируса приблизительно через 5-6 месяцев после первичной вакцинации. Дело в том, что спустя это время действие вакцины начинает ослабевать, поэтому человек становится более восприимчив к инфекции. Если он при этом относится к группе риска, то велика вероятность, что заболевание будет протекать в тяжелой форме и вызовет осложнения — возможно, смертельные.

Причем, отмечает Хопкинс, быстрее действие вакцины сходит на нет именно у тех, кто находится в зоне риска: у молодых, здоровых людей прививка работает дольше. Остальным же стоит вовремя ревакцинироваться.