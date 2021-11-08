Специалисты Центра им. Н.Ф. Гамалеи провели исследование и выяснили, какой уровень антител необходим для защиты от COVID. Оказалось, что защитить от заражения могут 300 единиц антител.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал академик РАН, директор Центра им. Н.Ф Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, именно при таком количестве антител человек защищен от штамма «Дельта».

Если уровень антител меньше, то, посоветовал Гинцбург, стоит сделать бустерную инъекцию препаратом «Спутник Лайт».