Специалисты Центра им. Н.Ф. Гамалеи провели исследование и выяснили, какой уровень антител необходим для защиты от COVID. Оказалось, что защитить от заражения могут 300 единиц антител.
Об этом в интервью
Если уровень антител меньше, то, посоветовал Гинцбург, стоит сделать бустерную инъекцию препаратом «Спутник Лайт».
«Если в результате вакцинации „Лайтом“ вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом»
Идеальный уровень антител для защиты от ковида, по версии Гинцбурга, — от 500 антител и выше.
Отметим, что в рамках исследования уровень антител измеряли в международных единицах — BAU, banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Это обозначение не так давно ввела Всемирная организация здравоохранения. Дело в том, что до этого различные тесты замеряли этот показатель в своих единицах. Теперь каждая фирма, выпускающая такую систему, обязана пересчитывать результат на общепринятые ВОЗ единицы.
Кроме того, Гинцбург высказался по поводу возвращения ограничительных мер в российских регионах на фоне подскочившей заболеваемости коронавирусом. По его словам, запреты в отрыве от вакцинации практически бессмысленны, эти меры должны работать вместе.
Академик РАН призвал «провести черту» между привитыми и непривитыми гражданами. Так, отметил ученый, для людей с необходимым уровнем антител ограничения можно практически снимать.
Отметим, что исследование Центр им. Н.Ф. Гамалеи проводил вместе с департаментом здравоохранения Москвы. Участие в нем приняли 4 тысячи жителей столицы.
Кстати
Некоторое время назад врач-терапевт Игорь Соколов призывал не гнаться за высоким уровнем антител, так как эти цифры в любом случае не дают абсолютной гарантии, что человек не заболеет коронавирусом. Это связано с тремя факторами:
Врачи не знают, каков протективный уровень и существует ли он;
Медики не могут пока точно сказать, как соотносятся гуморальный, клеточный и врожденный иммунитеты и как именно распределяются роль защиты между ними у отдельно взятого пациента;
Наконец, невозможно оценить качество антител.
Свою версию по поводу того, каким должен быть уровень антител для защиты от коронавируса, высказывала доктор биологических наук Анча Баранова. А иммунолог Андрей Продеус рассказывал, какие продукты могут повлиять на выработку антител после вакцинации.
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