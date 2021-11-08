антитела расшифровка
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Специалисты Центра им. Н.Ф. Гамалеи провели исследование и выяснили, какой уровень антител необходим для защиты от COVID. Оказалось, что защитить от заражения могут 300 единиц антител.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал академик РАН, директор Центра им. Н.Ф Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, именно при таком количестве антител человек защищен от штамма «Дельта».

Если уровень антител меньше, то, посоветовал Гинцбург, стоит сделать бустерную инъекцию препаратом «Спутник Лайт».

Александр Гинцбург

«Если в результате вакцинации „Лайтом“ вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом»

Идеальный уровень антител для защиты от ковида, по версии Гинцбурга, — от 500 антител и выше.

Отметим, что в рамках исследования уровень антител измеряли в международных единицах — BAU, banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Это обозначение не так давно ввела Всемирная организация здравоохранения. Дело в том, что до этого различные тесты замеряли этот показатель в своих единицах. Теперь каждая фирма, выпускающая такую систему, обязана пересчитывать результат на общепринятые ВОЗ единицы.

Кроме того, Гинцбург высказался по поводу возвращения ограничительных мер в российских регионах на фоне подскочившей заболеваемости коронавирусом. По его словам, запреты в отрыве от вакцинации практически бессмысленны, эти меры должны работать вместе.

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Академик РАН призвал «провести черту» между привитыми и непривитыми гражданами. Так, отметил ученый, для людей с необходимым уровнем антител ограничения можно практически снимать.

Отметим, что исследование Центр им. Н.Ф. Гамалеи проводил вместе с департаментом здравоохранения Москвы. Участие в нем приняли 4 тысячи жителей столицы.

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Кстати

Некоторое время назад врач-терапевт Игорь Соколов призывал не гнаться за высоким уровнем антител, так как эти цифры в любом случае не дают абсолютной гарантии, что человек не заболеет коронавирусом. Это связано с тремя факторами:

  • Врачи не знают, каков протективный уровень и существует ли он;

  • Медики не могут пока точно сказать, как соотносятся гуморальный, клеточный и врожденный иммунитеты и как именно распределяются роль защиты между ними у отдельно взятого пациента;

  • Наконец, невозможно оценить качество антител.

Свою версию по поводу того, каким должен быть уровень антител для защиты от коронавируса, высказывала доктор биологических наук Анча Баранова. А иммунолог Андрей Продеус рассказывал, какие продукты могут повлиять на выработку антител после вакцинации.

Дарья Балясникова