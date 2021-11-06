После вакцинации от COVID-19 риск заразиться коронавирусом снижается, но это не означает, что вероятности заболеть больше нет. Как
По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Орхусского университета Руне Хартманна, у вакцинированных коронавирусная инфекция может протекать также по-разному, как и у непривитых, но большинство привитых все равно переносят COVID-19 легче.
Ситуацию, когда полностью привитые люди все же заболевают COVID-19, специалисты называют «прорывной инфекцией». Некоторые могут переносить ее вообще без симптомов, у других развиваются признаки простуды.
Согласно данным крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных при заражении коронавирусом чаще всего встречаются 5 симптомов:
Головная боль;
Насморк;
Боль в горле;
Чихание.
По данным специалистов, у привитых по-прежнему могут быть лихорадка и потеря обоняния, но они встречаются намного реже.
Тем временем в Роспотребнадзоре
В надзорном ведомстве дали рекомендации, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса. К примеру, специалисты не советуют людям без аллергии принимать до прививки антигамистаминные препараты в расчете уменьшить реакцию на вакцину.
«Такая медикаментозная „подготовка“ не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны», —
В то же время прием успокоительных препаратов, чтобы не волноваться, по мнению экспертов ведомства, не помешает. Тем, у кого на фоне тревоги и стресса поднимается артериальное давление, с утра в день вакцинации рекомендуют воспользоваться тонометром и при необходимости принять препараты для снижения давления, назначенные лечащим врачом.
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