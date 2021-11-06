После вакцинации от COVID-19 риск заразиться коронавирусом снижается, но это не означает, что вероятности заболеть больше нет. Как сообщает датское радио Danmarks Radio со ссылкой на врачей, у большинства привитых людей инфекция протекает легче, хотя есть такие, кто и после вакцинации попадает с COVID-19 в больницу.

По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Орхусского университета Руне Хартманна, у вакцинированных коронавирусная инфекция может протекать также по-разному, как и у непривитых, но большинство привитых все равно переносят COVID-19 легче.