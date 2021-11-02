По проценту вакцинированных Россия находится на 97 месте из 178. Для страны, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», показатели более чем скромные. Рядом с нами Парагвай, Румыния и Албания. Выше — Иран, Казахстан, Гондурас. Даже прибалтийские страны оказались на несколько десятков позиций выше в списке. При том, что из-за низких показателей вакцинации, например, в Латвии, власти приняли решение ввести комендантский час.

На 1 ноября в России привито всего 32,46 процента населения. В десятке лидеров по количеству вакцинированных:

Мальта,

Мальдивы,

Катар,

ОАЭ,

Португалия,

Сингапур.

Подбираются к ТОП-10 лидеров Испания, Канада и Китай.