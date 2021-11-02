По проценту вакцинированных Россия находится на 97 месте из 178. Для страны, которая первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», показатели более чем скромные. Рядом с нами Парагвай, Румыния и Албания. Выше — Иран, Казахстан, Гондурас. Даже прибалтийские страны оказались на несколько десятков позиций выше в списке. При том, что из-за низких показателей вакцинации, например, в Латвии, власти приняли решение ввести комендантский час.
На 1 ноября в России привито всего 32,46 процента населения. В десятке лидеров по количеству вакцинированных:
Мальта,
Мальдивы,
Катар,
ОАЭ,
Португалия,
Сингапур.
Подбираются к ТОП-10 лидеров Испания, Канада и Китай.
В самой России тоже есть лидеры и аутсайдеры. Лучше всего прививаются, по официальной статистике, в Белгородской области, Чукотском автономном округе и Московской области. Хуже всего дела обстоят в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
От чего же зависит желание и нежелание жителей регионов прививаться? Об этом рассказали чиновники от здравоохранения северо-западного региона.
Новгородская область
Министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева:
«Ситуация в регионе остается напряженной, у нас наблюдается увеличение количества пациентов, которых мы госпитализируем. Сейчас у нас свободно только 16 процентов коек. Конечно, с 25 октября ситуация у нас несколько стабилизировалась, но на заседании штаба по коронавирусной инфекции мы приняли решение продлить режим выходных дней до 15 ноября.
С 1 января доступ в торговые центры, развлекательные центры и театры будет осуществляться по QR-кодам или свежим ПЦР-тестам. Мы видим, что количество вакцинируемых увеличилось примерно в два раза. Сейчас прорабатываем вопрос об организации дополнительных пунктов вакцинации».
Архангельская область
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Герштанский:
«В регионе отмечаем положительную динамику. Некоторые ограничения были введены 11 октября. И это дало результаты, в настоящий момент количество госпитализированных снижается. В течение последних 12 дней мы не разворачиваем дополнительные койки».
Мурманская область
Начальника Управления организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области Михаил Пашковский:
«Мы в два раза нарастили темпы вакцинации. Но сейчас ажиотажа у нас не наблюдается. Вакцинация проходит гладко, все виды вакцин есть в наличии».
Псковская область
Заместитель комитета по здравоохранению Надежда Рагозина:
«Сейчас у нас в наличии 4 вида вакцины. Волна ажиотажного спроса была летом. Был истерический спрос на „КовиВак“ и „ЭпиВак“. Сейчас мы тоже прогнозируем повышение спроса на вакцинацию, поскольку с 1 января вводятся ограничения на посещение торговых центров и культурных площадок без предъявления QR-кода».
Карелия
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Ольга Руотцелайнен:
«Так же, как и в других регионах, наблюдаем увеличение активности населения на вакцинацию».
Ненецкий АО
Руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина:
«У нас очень напряженная обстановка с заболевшими. В основном это пациенты 50 лет и старше. Начали болеть сельские жители, при том, что мы достаточно активно их прививали. Всплеск вакцинации у нас был летом, когда Краснодарский край заявил, что будет принимать в санатории и отели только по предъявлению QR-кода. Всплеск вакцинации сейчас, так как с 1 января вводятся ограничения на посещение торговых центров».
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