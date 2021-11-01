В конце октября солнце неожиданно продемонстрировало свою активность. 28 октября произошло сразу несколько мощных вспышек, которые через несколько дней вызвали на Земле серьезную магнитную бурю. Она длилась двое суток: 30 и 31 октября. Сейчас геомагнитная обстановка спокойная.

Лаборатория рентгеновской астрономии солнца, ФИАН, подготовила прогноз на ноябрь. Долгосрочные прогнозы геомагнитной обстановки, как и погоды, скорее можно назвать предсказаниями. Они основываются на многолетних наблюдениях и возможных изменениях по косвенным признакам. Точные данные обычно доступны на ближайшие несколько часов и дней. Если судить по краткосрочным прогнозам, в ближайшие три дня на Земле все будет спокойно, геомагнитный фон — спокойный. На месяц астрономы также не обещают никаких резких изменений. На графике нет даже намека на магнитную бурю, однако, все может поменяться за считанные часы.