В конце октября солнце неожиданно продемонстрировало свою активность. 28 октября произошло сразу несколько мощных вспышек, которые через несколько дней вызвали на Земле серьезную магнитную бурю. Она длилась двое суток: 30 и 31 октября. Сейчас геомагнитная обстановка спокойная.
Лаборатория рентгеновской астрономии солнца, ФИАН, подготовила прогноз на ноябрь. Долгосрочные прогнозы геомагнитной обстановки, как и погоды, скорее можно назвать предсказаниями. Они основываются на многолетних наблюдениях и возможных изменениях по косвенным признакам. Точные данные обычно доступны на ближайшие несколько часов и дней. Если судить по краткосрочным прогнозам, в ближайшие три дня на Земле все будет спокойно, геомагнитный фон — спокойный. На месяц астрономы также не обещают никаких резких изменений. На графике нет даже намека на магнитную бурю, однако, все может поменяться за считанные часы.
Чуть выше стандартных значений будут: 2, 4, 5, 15 и 16 ноября. Но даже в эти дни фон не дойдет даже до уровня «магнитатмосфера возбуждена». Поэтому пока ноябрь обещают нам спокойным. Но это только в той области, которая касается магнитных бурь. Однако последний месяц осени всегда довольно сложен в области погодных изменений. Может резко меняться давление, температура воздуха, дождь превращаться в снегопад и обратно.
Если судить по прогнозу на ближайшую неделю от Гидрометцентра России, в Петербурге будет довольно тепло, в некоторые дни столбики термометров поднимутся до отметки в +10 градусов. Начиная со среды, 3 ноября, в город придут дожди. Давление будет держаться в рамках нормы.
Долгосрочный прогноз на месяц обещает понижение температуры до 0…+3 градусов не раньше середины ноября. А снег может пойти и вовсе к концу месяца. При этом, скорее всего, он быстро растает. В последних числах ноября опять ожидается потепление.
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