Каждый, наверное, хоть раз в жизни делал ультразвуковое исследование. Это один из самых частых методов, который используется для диагностики заболеваний органов брюшной полости и малого таза. Обычно УЗИ проходит так: пациент ложится на кушетку, ему на кожу наносят специальный гель для устойчивой связи датчика с телом и лучшего скольжения, а потом водят датчиком в области изучаемого органа — «картинку» врач видит на экране аппарата УЗИ и может фиксировать данные строения, размеров и особенностей работы органа в электронном протоколе.

Так как врачи назначают УЗИ достаточно часто, некоторые пациенты сомневаются — так ли безопасен метод, чтобы его можно было проводить по несколько раз в год? Специалисты отделения ультразвуковой диагностики Мариинской больницы на странице стационара ВКонтакте развеяли 3 популярных мифа об УЗИ-исследовании.

Миф 1. УЗИ вредно для здоровья

По данным экспертов, если громкость ультразвука не превышает 120 дБ, процедура абсолютно безопасна для здоровья человека. Сегодня для диагностики используются аппараты с громкостью ультразвуковых волн не более 90 дБ, поэтому, по словам врачей, даже частое УЗИ не представляет опасности для здоровья.