Каждый, наверное, хоть раз в жизни делал ультразвуковое исследование. Это один из самых частых методов, который используется для диагностики заболеваний органов брюшной полости и малого таза. Обычно УЗИ проходит так: пациент ложится на кушетку, ему на кожу наносят специальный гель для устойчивой связи датчика с телом и лучшего скольжения, а потом водят датчиком в области изучаемого органа — «картинку» врач видит на экране аппарата УЗИ и может фиксировать данные строения, размеров и особенностей работы органа в электронном протоколе.
Так как врачи назначают УЗИ достаточно часто, некоторые пациенты сомневаются — так ли безопасен метод, чтобы его можно было проводить по несколько раз в год? Специалисты отделения ультразвуковой диагностики Мариинской больницы на странице стационара ВКонтакте
Миф 1. УЗИ вредно для здоровья
По данным экспертов, если громкость ультразвука не превышает 120 дБ, процедура абсолютно безопасна для здоровья человека. Сегодня для диагностики используются аппараты с громкостью ультразвуковых волн не более 90 дБ, поэтому, по словам врачей, даже частое УЗИ не представляет опасности для здоровья.
Миф 2. Перед УЗИ не требуется особая подготовка
Подготовка для проведения ультразвуковой диагностики требуется, если необходимо оценить органы брюшной полости, малого таза или почек. Скапливающиеся внутри пузырьки газов мешают проникновению ультразвуковых волн к обследуемому органу, поэтому для получения более достоверных данных надо уменьшить газообразование. Именно поэтому перед исследованием органов брюшной полости просят не есть минимум 8 часов.
«Необходимости специальной подготовки для проведения ультразвукового исследования других органов и систем обычно не требуется», — уточнили доктора.
Миф 3. С помощью УЗИ можно исследовать любые органы
Нет, не все органы доступны визуализации. Так, по словам врачей, УЗИ выполняется для оценки паренхиматозных органов (к ним относятся, к примеру, легкие, почки, печень, поджелудочная железа), сердца и сосудов, но исследование полых органов затруднено из-за наличия в них пузырьков газа.
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