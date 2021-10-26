Спустя почти три месяца ведомство, наконец, прислало ответ. Про эффективность «ЭпиВакКороны» в нем нет ни слова — только общие фразы о том, что «все вакцины прошли процедуру государственной регистрации». По логике чиновников, данная процедура уже гарантирует «эффективность и безопасность» препаратов.

Вот несколько характерных цитат из ответа Минздрава:

«Согласно ФЗ №61 даны правовые характеристики понятия «эффективность лекарственного препарата», как характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на течение, продолжительность заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на сохранение, предотвращение или прерывание беременности.

Учитывая, что все вышеперечисленные вакцины для профилактики COVID19 -19, прошли в установленном порядке процедуру государственной регистрации, эффективность и безопасность их являются подтвержденными.

Отмечаем, что комментирование сведений, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет к установленной сфере деятельности Минздрава России не относится».