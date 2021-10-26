Результаты III фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», которые должны показать эффективность препарата, не опубликованы до сих пор, несмотря на то, что отчет был готов еще весной этого года. Приподнять завесу тайны пытались добровольцы-испытатели, написав в начале августа очередное открытое (третье по счету) письмо в Минздрав.
Спустя почти три месяца ведомство, наконец, прислало ответ. Про эффективность «ЭпиВакКороны» в нем нет ни слова — только общие фразы о том, что «все вакцины прошли процедуру государственной регистрации». По логике чиновников, данная процедура уже гарантирует «эффективность и безопасность» препаратов.
Вот несколько характерных цитат из ответа Минздрава:
«Согласно ФЗ №61 даны правовые характеристики понятия «эффективность лекарственного препарата», как характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на течение, продолжительность заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на сохранение, предотвращение или прерывание беременности.
Учитывая, что все вышеперечисленные вакцины для профилактики COVID19 -19, прошли в установленном порядке процедуру государственной регистрации, эффективность и безопасность их являются подтвержденными.
Отмечаем, что комментирование сведений, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет к установленной сфере деятельности Минздрава России не относится».
Ответ Минздрава не соответствуют ни закону, ни здравому смыслу, считает глава инициативной группы добровольцев-испытателей «ЭпиВакКороны» Андрей Криницкий.
Андрей Криницкий
глава инициативной группы добровольцев-испытателей «ЭпиВакКороны»
- В официальном ответе чиновники Минздрава ссылаются на нормативное определение понятия «эффективность вакцин», однако на официальном сайте Росздрава в инструкции к препарату указано, что эффективность «ЭпиВакКороны» неизвестна и не определялась, — говорит Андрей Криницкий. — Ответ министерства был бы на 100% корректным в допандемийные времена, когда вакцины выпускались в гражданский оборот только после полного и успешного прохождения всех стадий клинических исследований. Сейчас действует экстренный порядок, согласно которому вакцины от COVID-19 регистрируются уже после I и II фаз исследований. На этих фазах определяется только безопасность вакцин. К сожалению, закон об экстренном допуске препаратов продлен на полгода, а «ЭпиВакКорону» продолжают производить и колоть по всей стране на фоне все новых данных о ее нулевой эффективности.
При этом отдельные региональные Минздравы официально в СМИ отчитываются о низких защитных свойствах данного препарата.
Может быть, у Минздрава есть какие-то секретные данные об эффективности «ЭпиВакКороны», которыми он не торопится поделиться с общественностью.
Думаю, дальнейший конструктивный диалог с Минздравом бесполезен и мы будем обращаться в другие инстанции в надежде исправить ситуацию.
Почти 900 тысяч доз «ЭпиВакКороны» в начале октября были направлены во все регионы России, более 100 тысяч из них поступили в Подмосковье и Санкт-Петербург, около 43 тысяч — в Москву.
«Распределение поставок 852 270 доз лекарственного препарата „ЭпиВакКорона“, — говорится в письме Минздрава, которое цитирует РИА Новости. — Наибольшее количество доз вакцины поступило в Московскую область и Санкт-Петербург — примерно по 50 тысяч, около 43 тысяч — в Москву».
Виктор Кабанов
независимый аналитик сообщества Watching COVID-2019.ru
- Москва практически не дает данных о вакцинах, — говорит аналитик Виктор Кабанов. — О предыдущих поставках было известно, что в партию входили 43 740 доз, то есть для вакцинации всего 21 870 пациентов. Для Москвы это мизерные цифры. Приходящие партии расходятся очень быстро.
О том, в какой пропорции по сравнению с другими вакцинами используется «ЭпиВакКорона», можно посмотреть на примере Астраханской области. Здесь на 25 октября 2021 года вакцинированы от коронавирусной инфекции 352 791 человек (оба этапа иммунизации прошли 307 773 человека). За период прививочной кампании в регион поступило 361 662 дозы вакцины «Спутник V», 59 780 «Спутник Лайт», 14 710 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 3 170 доз вакцины «КовиВак». Подобная пропорция наблюдается в большинстве регионов страны.
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