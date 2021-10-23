У многих уже подошло время, когда пора получать бустерную дозу — ревакцинироваться спустя полгода после первой прививки от COVID-19. Беспокойство тех, у кого уже были побочные реакции на введение препарата, понятно — они уже все испытали на своем организме и знают, чего ждать. А могут ли возникнуть побочные реакции на ревакцинацию, если в первый раз все прошло без осложнений? Как оказалось — могут.
- Первую вакцинацию «Спутником V» я даже не почувствовала, — признается наша читательница Анна Быкова. — Из побочных реакций были разве что неприятные ощущения в месте укола. Возможно, иммунизация прошла так легко, потому что я уже переболела, организм, по сути, уже был знаком с вирусом.
Прививку Анна делала в апреле, в октябре уже подошел срок идти за бустерной дозой — ревакцинироваться. Вначале все было именно так, как и в первый раз. Для вакцинации девушка выбрала «Спутник Лайт», по сути, это первый компонент привычного «Спутника V». После введения никаких неприятных ощущений, по словам Быковой, не было, она чувствовала себя прекрасно. Реакция появилась спустя 8 часов после прививки.
- Меня начало трясти, резко заболела голова, появилось першение в горле, температура подскочила до 38 градусов, — описала симптомы читательница.
Парацетамол снимал температуру только на 3-4 часа, потом она поднималась вновь. Головная боль не утихала, добавилась сильная слабость.
- Разве у вакцины не одинаковый состав? Почему во второй раз я перенесла прививку тяжелее? — у Анны возник вопрос, который наверняка зададут еще многие.
Вопрос «Доктор Питер» переадресовал эксперту — иммунологу Николаю Крючкову.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Исследований на эту тему еще нет. Да и сама ревакцинация, по сути, только еще начинается. В России она стартовала только в самом конце июня, в США еще позднее — в августе. Пока нет никаких уточняющих публикаций по реакции на дополнительную дозу вакцины. Поэтому можно высказать только гипотезы, почему на ревакцинацию появились побочные реакции, если на первичную иммунизацию их не было.
Могло измениться само состояние организма, обострились какие-то хронические заболевания, появились заболевания. То есть организм в данный момент более ослабленный, чем во время первого введения.
Совпало начало развития инфекционного заболевания с моментом введения третьей дозы вакцины. Например, у человека одновременно с иммунизацией начался грипп или, возможно, ковид.
Изменился статус иммунитета к коронавирусу. Например, в первый раз реакция была слабее, так как в процесс включился врожденный иммунитет. Он запомнил антиген и, соответственно, отреагировал мощнее, когда встретился с ним в следующий раз. Но, если это действительно так, то похожая реакция должна была быть и на второй компонент «Спутника V», которую вводят через 3-4 недели после первый, так как иммунный ответ уже пошел.
Есть еще один вариант, почему иммунитет так мощно среагировал на введенную бустерную дозу. Человек, вероятно, перенес новую коронавирусную инфекцию до введения первой дозы, антиген был иммунитету знаком, и организм без проблем справился с ним. А к ревакцинации количество антител значительно снизилось, и антиген стал для иммунитета «новинкой».
Чем лучше ревакцинироваться?
Были утверждения, что ревакцинацию нужно делать не тем же препаратом, которым проходил первичную вакцинацию, а каким-то другим. Из «других» сейчас доступен разве что «КовиВак», но эта вакцина в дефиците. Стоит ли гнаться за «коктейлем»?
- Можно ревакцинироваться и теми же самыми препаратами — к примеру, сначала «Спутником V», а потом «Спутником Лайт», — поясняет Николай Крючков. — Судя по всему, эти схемы работают. В то же время научное сообщество более склонно к использованию комбинации вакцин. Другое дело, что пока неизвестно, какая схема и комбинация оптимальна. Поэтому на практике особо не выбирают и используют то, что есть в доступе на данный момент. Тем более, что ревакцинация еще только набирает обороты.
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