У многих уже подошло время, когда пора получать бустерную дозу — ревакцинироваться спустя полгода после первой прививки от COVID-19. Беспокойство тех, у кого уже были побочные реакции на введение препарата, понятно — они уже все испытали на своем организме и знают, чего ждать. А могут ли возникнуть побочные реакции на ревакцинацию, если в первый раз все прошло без осложнений? Как оказалось — могут.

- Первую вакцинацию «Спутником V» я даже не почувствовала, — признается наша читательница Анна Быкова. — Из побочных реакций были разве что неприятные ощущения в месте укола. Возможно, иммунизация прошла так легко, потому что я уже переболела, организм, по сути, уже был знаком с вирусом.