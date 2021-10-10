Как уточнил Михаил Чарный, большинство растительной пищи дефицитно по нескольким аминокислотам, в первую очередь, по лизину, метионину и триптофану. К примеру, метионином богат бразильский орех, но он стоит недешево и содержит много жирных кислот, из-за чего его много не съешь — можно получить проблемы со здоровьем.

Плохое настроение и упадок сил могут одолевать при нехватке гормонов счастья: серотонина, окситоцина, дофамина. Как восполнить дефицит гормонов счастья, ранее рассказывала заместитель директора НМИЦ эндокринологии — директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина. К примеру, при нехватке дофамина, который вызывает чувство удовольствия от общения, уверенности в себе и повышает градус теплоты и сексуальности, могут помочь такие продукты, как авокадо и рыба. По словам эндокринолога, «продуктами счастья» можно назвать цитрусовые, бананы, клубнику, ананас, смородину. Улучшить настроение помогают также продукты, в которых содержится триптофан — предшественник серотонина — это сыр, шоколад, инжир, финики, томаты, молоко.

По мнению психолога Галины Охотниковой, осенняя депрессия в 2021 году будет особенно тяжелой. Обычно самый трудный период — полтора месяца до 22 декабря, дня зимнего солнцестояния. Специалист рассказала, какие простые и приятные способы помогут развеять хандру, смириться с погодой и коротким световым днем.