— В России есть четкая тенденция гипериспользования КТ, — считает руководитель КТ-центров МИБС Михаил Черкашин. — На самом деле можно и рентгеном обходиться, и даже ультразвуком легких.

По словам врача, для решения вопроса о госпитализации достаточно симптомов дыхательной недостаточности и признаков пневмонии на рентгене или КТ или УЗИ. Для оценки динамики лечения чаще всего лучевая диагностика не нужна.

— Только в России КТ используют для первичной диагностики ковидной пневмонии. Это исключительно российская специфика, ни в Америке, ни в Европе ничего подобного нет, — рассказал «Доктору Питеру» Андрей Козадаев, гендиректор компании, специализирующейся на поставке импортной медтехники.

- Российским врачам в силу многих причин нужна «большая королевская печать» для обоснования своих решений, — говорит Михаил Черкашин. — При ковиде решили, что это будет КТ. Это огромная проблема. Люди хотят лечиться от болезни, при которой нет лечения. А врачи хотят лечить болезнь, которую непонятно как лечить. Отсюда раздача антикоагулянтов, гормонов и антибиотиков врачами на дому, госпитализация почти бессимптомных людей с «поражением 27%», переливание свежезамороженной плазмы переболевших и тому подобное.