За последний месяц из строя вышли компьютерные томографы сразу в двух ковидариях — в Покровской больнице и больнице № 20 на улице Гастелло.
Почему в России широко используют КТ?
Когда в Покровской городской больнице сломался единственный компьютерный томограф, казалось, наступила локальная катастрофа. Крупный ковидарий, куда ежедневно госпитализируют десятки людей с коронавирусом, остался без жизненно важного аппарата. Сами врачи жаловались «Доктору Питеру», что пациентов теперь приходится обследовать на рентгеновском аппарате, а он, по их словам, не дает той полноты и четкости картинки «ковидной пневмонии», в результате страдает качество диагностики. Но с этим мнением не согласны эксперты «Доктора Питера».
Михаил Черкашин
заместитель главного врача по научной работе Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем им С.М. Березина
— В России есть четкая тенденция гипериспользования КТ, — считает руководитель КТ-центров МИБС Михаил Черкашин. — На самом деле можно и рентгеном обходиться, и даже ультразвуком легких.
По словам врача, для решения вопроса о госпитализации достаточно симптомов дыхательной недостаточности и признаков пневмонии на рентгене или КТ или УЗИ. Для оценки динамики лечения чаще всего лучевая диагностика не нужна.
— Только в России КТ используют для первичной диагностики ковидной пневмонии. Это исключительно российская специфика, ни в Америке, ни в Европе ничего подобного нет, — рассказал «Доктору Питеру» Андрей Козадаев, гендиректор компании, специализирующейся на поставке импортной медтехники.
- Российским врачам в силу многих причин нужна «большая королевская печать» для обоснования своих решений, — говорит Михаил Черкашин. — При ковиде решили, что это будет КТ. Это огромная проблема. Люди хотят лечиться от болезни, при которой нет лечения. А врачи хотят лечить болезнь, которую непонятно как лечить. Отсюда раздача антикоагулянтов, гормонов и антибиотиков врачами на дому, госпитализация почти бессимптомных людей с «поражением 27%», переливание свежезамороженной плазмы переболевших и тому подобное.
В Европе и Америке КТ для диагностики ковида не используют вообще. Здесь не меряют уровень поражения легких всем подряд. Главный маркер течения болезни — уровень сатурации. Поэтому в клиниках пациентам делают рентгеновские снимки в двух проекциях. Этого достаточно, чтобы увидеть и «матовое стекло», и оценить степень поражения легких.
В разгар эпидемии в Сеуле на улицах были установлены специальные палатки с рентгеновскими аппаратами. Пациентов обследовали прямо в них — в военно-полевых условиях.
Кстати, незадолго до эпидемии в Покровской городской больнице был обновлен парк рентгеновской аппаратуры. По словам экспертов, это аппараты высокого класса.
Почему томографы выходят из строя?
- В среднем на одного ковидного пациента рентгеновская трубка КТ делает от 5 до 10 сканирований, — рассказывает Андрей Козадаев. — Это зависит от количества срезов на томографе — чем больше срезов, тем меньше сканов. Гарантированно рентгеновская трубка дает 300 тысяч сканов в год. При интенсивности в 100 человек в день такой трубки должно хватить на 2-2,5 года. И то при условии, что томографу дают отдыхать.
Но в наших больницах томографы работают в круглосуточном режиме. Понятно, что расходные материалы быстро изнашиваются — часто еще до истечения гарантийного срока службы.
- Многое зависит от организации работы внутри больницы. Потому что рентгеновская трубка не выходит из строя за один день, — рассказывает Андрей Козадаев. — Это не колесо проколоть. Как правило, есть предвестники поломки — так называемые холостые щелчки, когда трубка срабатывает, а снимка не выдает. Опытные специалисты из инженерной службы всегда видят, сколько сканов трубка уже сделала и заранее позаботиться о замене расходников. Но у нас все ждут, пока аппарат сломается, потом медленно и печально искать поставщиков, вяло вести с ними переговоры с всплесками истерики, что «нам надо срочно, вы не понимаете», потом еще месяц объявлять конкурс на закупку и так далее. А со стороны кажется, что бедная больница борется с ковидом, а некие супостаты мешают им в этом.
Сравните цены
КТ-исследования — от 3 000 до 4000 тысяч рублей (средняя цена по Петербургу). Томограф, на котором можно смотреть «ковидные легкие», стоит около 27 миллионов рублей.
Рентген-исследование (в двух проекциях) — 1200 рублей. Рентгеновский аппарат, способный давать снимки высочайшего класса, стоит 10-12 миллионов рублей.
Где лучевая нагрузка сильнее — на КТ или рентгене?
По словам Андрея Козадаева, из-за эпидемии ковида и широкого использования КТ «население переоблучено».
- Нельзя делать КТ больше двух раз в год, — убежден эксперт. — Это высокая лучевая нагрузка. Рентгенография—другой вопрос. В наших больницах еще с советских времен по стандартам флюорограмму делали обычным людям один раз в год, а специалистам (в том числе медицинским работникам) по показаниям — раз в полгода. Но каких-то ограничений по количеству рентгеновских обследований для одного человека нет. Есть ограничение по накопленной дозе, которая складывается из разных видов лучевых исследований. Снимок зуба у стоматолога, снимок сломанного пальца у травматолога, флюорограмма — все это идет в копилку. Понятно, что при снимке зуба лучевая нагрузка гораздо меньше, чем при флюорограмме. Но это все равно должно учитываться для общей дозы.
В западных больницах есть единая электронная история болезни, в которой каждое исследование имеет пометку, какую конкретно дозу получил человек, и доктор уже смотрит соответствует накопленная доза некоему стандарту или не соответствует. Естественно, когда речь идет о рентгеновском исследовании по жизненным показаниям, дозу уже никто не измеряет.
- Лечебным учреждениям необходимо грамотно распределять нагрузку на свои диагностические и лечебные мощности, — считает Андрей Козадаев. — Использовать весь спектр оборудования и технологий, не сводя все к стрельбе из пушки по воробьям, чтобы не создавать ситуацию, когда всех подряд гонят на дорогое и вредное обследование на КТ, создавая очереди из тех, кому надо и не надо, а рентгеновские аппараты, вполне достаточные для диагностики пневмонии, простаивают.
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