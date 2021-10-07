Им было от 36-ти до 73-х лет. Все они проживали в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области. Погибли 10 человек, а если учитывать, что по результатам переписи населения в поселке в 2010 году проживало всего 604 человек — это ощутимые потери. Виновник — суррогатный алкоголь, который мужчины покупали в местных магазинах.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Наказание по ней: до 5 лет принудительных работ, или до 10 лет лишения свободы.

- Смерть наступила по месту проживания и в стационарном отделении больницы, предварительный диагноз — токсическое действие этанола, — сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Оренбургской области.