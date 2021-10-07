Им было от 36-ти до 73-х лет. Все они проживали в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области. Погибли 10 человек, а если учитывать, что по результатам переписи населения в поселке в 2010 году проживало всего 604 человек — это ощутимые потери. Виновник — суррогатный алкоголь, который мужчины покупали в местных магазинах.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Наказание по ней: до 5 лет принудительных работ, или до 10 лет лишения свободы.
- Смерть наступила по месту проживания и в стационарном отделении больницы, предварительный диагноз — токсическое действие этанола, — сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Оренбургской области.
В местах сбыта алкоголя проходят обыски, образцы алкоголя отправлены на экспертизу.
Конечно, многие уверены, что подобная история не про них. Якобы суррогатный алкоголь может попасть на стол только к ассоциалам. Но врачи-наркологи опровергают это мнение. Может ли обычный добропорядочный гражданин стать жертвой суррогата? Как отличить поддельный алкоголь от настоящего? На вопросы «Доктора Питера» ответил кандидат медицинских наук, врач высшей категории, психиатр, нарколог Сергей Зиновьев.
Сергей Зиновьев
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, психиатр, нарколог
«В нынешних условиях никто не застрахован от отравления. Мы не знаем, что находится в бутылке. Подделывают не только дешевый, но и дорогой алкоголь. Почувствовать разницу: суррогат это, или подлинный напиток — невозможно. И то, что этанол способен нейтрализовать метанол — миф. Этанол оказывает действие на метанол, но я бы не рекомендовал так экспериментировать».
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