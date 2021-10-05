Если ваши дети смотрят телевизор больше трех часов в день, не факт, что они смогут окончить школу. Примерно четверть из них так и не получит полного среднего образования. И только 10 процентов окончат институт. Жуткое влияние на мозг компьютеров, телевизоров и смартфонов обсудили на научной конференции «Работа мозга: рычаги управления, возможности восстановления». Эксперты констатировали: у человечества нарастают когнитивные проблемы, вызванные влиянием цифровой реальности.
«Цифровые медиа наносят вред формированию мозга, мир сегодня поражен цифровым слабоумием», — уверен заведующий кафедрой психиатрии Ульмского университета, главный врач психиатрической университетской клиники Ульма, профессор медицины Манфред Шпитцер (Германия).
В одной из элитных военных академий в США провели эксперимент, одной части студентов раздали для обучения планшеты и компьютеры, другой — нет. Итоговые оценки были на 20 процентов выше у тех, кто не пользовался техникой.
Очень показательной стала ситуация, которая произошла вечером 4 октября. С 18.30 по московскому времени начались неполадки во многих социальных сетях. Вначале отключился Facebook, потом Instagram, перестали работать некоторые мессенджеры (приложения для обмена быстрыми сообщениями). Ситуация росла, как снежный ком, многие предпочли перейти в другие, работающие сети. Но из-за наплыва желающих переставали справляться и они.
У людей была настоящая паника, на биржах рухнули акции нескольких компаний, Марк Цукерберг «обеднел» почти на 7 миллиардов долларов и скатился с пятого на шестое место рейтинга Forbes. Дошло до того, что сотрудники Facebook, с которого все и началось, элементарно не могли попасть на свои рабочие места. Мир оказался очень зависим от цифровых сетей. А ведь это серьезная нагрузка для мозга, который с ней не справляется.
«Анализируя вегетативную нервную систему, мы можем точно показать разницу между здоровым состоянием и состоянием выгорания. Классифицировать ее мы можем, основываясь на нашей базе данных, которая насчитывает более 25 тысяч референсных значений», — заявил магистр медицины, заместитель председателя правления Института хрономедицины в Университете имени Зигмунда Фрейда Петер Хаушильд.
«Фарминдустрия планирует выпустить лекарства, которые будут ликвидировать амилоид и тау-белок (акторы воспалительных процессов в мозгу) в надежде, что человеческий мозг станет лучше работать, — сказал президент Международной академии Verba Mayr, врач-терапевт Алекс Витасек. — А я думаю, что наша задача сегодня — не доводить его то такого состояния изначально. Предупрежден — значит вооружен».
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