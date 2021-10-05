Очень показательной стала ситуация, которая произошла вечером 4 октября. С 18.30 по московскому времени начались неполадки во многих социальных сетях. Вначале отключился Facebook, потом Instagram, перестали работать некоторые мессенджеры (приложения для обмена быстрыми сообщениями). Ситуация росла, как снежный ком, многие предпочли перейти в другие, работающие сети. Но из-за наплыва желающих переставали справляться и они.

У людей была настоящая паника, на биржах рухнули акции нескольких компаний, Марк Цукерберг «обеднел» почти на 7 миллиардов долларов и скатился с пятого на шестое место рейтинга Forbes. Дошло до того, что сотрудники Facebook, с которого все и началось, элементарно не могли попасть на свои рабочие места. Мир оказался очень зависим от цифровых сетей. А ведь это серьезная нагрузка для мозга, который с ней не справляется.