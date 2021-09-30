Новое исследование еще раз подтвердило связь депрессии с деменцией. Если раньше шла речь о более поздней депрессии, то авторы из Калифорнийского университета показали, что и в молодости депрессия способна спустя 10 лет привести с снижению когнитивных функций. Как
Исследователи использовали инновационные статистические методы для прогнозирования средних траекторий депрессивных симптомов примерно для 15 000 человек в возрасте 20-89 лет. Всех участников разделили на 3 группы: пожилых, среднего возраста и молодых. Выяснилось, что в группе из примерно 6 000 пожилых людей шансы когнитивных нарушений на 73% были выше у тех, кто чаще испытывал депрессивные симптомы в молодости, и на 43% выше у тех, кто имел повышенные депрессивные симптомы в более позднем возрасте. Отмечается, что результаты были скорректированы с учетом депрессивных симптомов на других этапах жизни, а также различий по возрасту, полу, расе, уровню образования, индексу массы тела, истории диабета и статусу курения.
Участники были проверены на депрессию с помощью вопросника из 10 пунктов, оценивающего симптомы за последнюю неделю. Умеренные или сильные депрессивные симптомы были обнаружены у 13% молодых людей, 26%в людей среднего возраста и 34% участников старшего возраста.
«Мы обнаружили, что чем сильнее депрессивные симптомы, тем ниже познавательные способности и тем быстрее скорость их снижения. У пожилых людей с умеренными или сильными депрессивными симптомами в молодости было обнаружено снижение когнитивных функций в течение 10 лет», — отметила первый автор исследования Уилла Бреновиц, доктор философии, специалист отдела психиатрии и поведенческих наук Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Нейробиологи Невадского университета в Лас-Вегасе (UNLV) подтвердили связь диабета с болезнью Альцгеймера. Их исследование показало, что гипергликемия может ухудшать память.
Ранее Владимир Михайлов, руководитель отдела неврологии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева рассказывал, что примерно у 10% пациентов с болезнью Паркинсона развитию двигательных расстройств предшествуют психические нарушения — чаще всего тревожность и депрессия. Также в списке предвестников этого нейродегенеративного заболевания специалисты называли снижение обоняния, запоры, эректильную дисфункцию у мужчин, нарушение мочеиспускания.
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