Исследователи использовали инновационные статистические методы для прогнозирования средних траекторий депрессивных симптомов примерно для 15 000 человек в возрасте 20-89 лет. Всех участников разделили на 3 группы: пожилых, среднего возраста и молодых. Выяснилось, что в группе из примерно 6 000 пожилых людей шансы когнитивных нарушений на 73% были выше у тех, кто чаще испытывал депрессивные симптомы в молодости, и на 43% выше у тех, кто имел повышенные депрессивные симптомы в более позднем возрасте. Отмечается, что результаты были скорректированы с учетом депрессивных симптомов на других этапах жизни, а также различий по возрасту, полу, расе, уровню образования, индексу массы тела, истории диабета и статусу курения.

Участники были проверены на депрессию с помощью вопросника из 10 пунктов, оценивающего симптомы за последнюю неделю. Умеренные или сильные депрессивные симптомы были обнаружены у 13% молодых людей, 26%в людей среднего возраста и 34% участников старшего возраста.

«Мы обнаружили, что чем сильнее депрессивные симптомы, тем ниже познавательные способности и тем быстрее скорость их снижения. У пожилых людей с умеренными или сильными депрессивными симптомами в молодости было обнаружено снижение когнитивных функций в течение 10 лет», — отметила первый автор исследования Уилла Бреновиц, доктор философии, специалист отдела психиатрии и поведенческих наук Калифорнийского университета в Сан-Франциско.