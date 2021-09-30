Этот исследовательский проект стал продолжением 6-летнего сотрудничества между Джеймсом Хайманом и соавтором Джефферсоном Кинни, председателем и профессором департамента здоровья мозга UNLV. По их мнению, найти ответ на вопрос о связи двух расстройств особо важно с учетом растущей заболеваемости деменцией, диабетом и преддиабетом.

Исследователи изучали две области головного мозга, играющие важную роль в формировании и воспроизводстве воспоминаний — гиппокамп и переднюю поясную кору (лобная часть поясной коры, напоминающая по виду «ошейник» вокруг мозолистого тела — Прим. ред.). Они обнаружили, что эти части мозга на фоне гипергликемии, как и на ранней стадии болезни Альцгеймера были сильно связаны или гиперсинхронизированы. Когда надо было запомнить правильную информацию и выполнить задание, они слишком тесно взаимодействовали друг с другом, что приводило к ошибкам.

«Мы знаем, что синхронность важна для совместной работы разных частей мозга. Но сейчас мы все чаще обнаруживаем, что нейросинхронизация должна происходить в нужное время и под контролем. Иногда между определенными областями слишком много „разговоров“, и мы думаем, что это, помимо прочего, приводит к проблемам с памятью», — считает Хайман.