Группа нейробиологов Невадского университета подтвердила связь между диабетом II типа и болезнью Альцгеймера. Об их работе
«Мы показываем, что главная особенность диабета — гипергликемия снижает нервную активность такими же способами, как при болезни Альцгеймера. Это первое свидетельство того, что изменения нервной активности из-за гипергликемии частично совпадают с теми, которые бывают при деменции», — сказал Джеймс Хайман, автор исследования и доцент кафедры психологии университета.
Этот исследовательский проект стал продолжением 6-летнего сотрудничества между Джеймсом Хайманом и соавтором Джефферсоном Кинни, председателем и профессором департамента здоровья мозга UNLV. По их мнению, найти ответ на вопрос о связи двух расстройств особо важно с учетом растущей заболеваемости деменцией, диабетом и преддиабетом.
Исследователи изучали две области головного мозга, играющие важную роль в формировании и воспроизводстве воспоминаний — гиппокамп и переднюю поясную кору (лобная часть поясной коры, напоминающая по виду «ошейник» вокруг мозолистого тела — Прим. ред.). Они обнаружили, что эти части мозга на фоне гипергликемии, как и на ранней стадии болезни Альцгеймера были сильно связаны или гиперсинхронизированы. Когда надо было запомнить правильную информацию и выполнить задание, они слишком тесно взаимодействовали друг с другом, что приводило к ошибкам.
«Мы знаем, что синхронность важна для совместной работы разных частей мозга. Но сейчас мы все чаще обнаруживаем, что нейросинхронизация должна происходить в нужное время и под контролем. Иногда между определенными областями слишком много „разговоров“, и мы думаем, что это, помимо прочего, приводит к проблемам с памятью», — считает Хайман.
Возраст считается главным фактором риска самого распространенного вида деменции. «Точкой отсчета» специалисты называют 65 лет. Однако не всегда болезнь можно заподозрить на ранних стадиях. Регулярно появляется информация о разных ранних симптомах, которые могут указывать на этот пугающий диагноз до появления очевидных признаков снижения памяти. Так, недавно одним из ранних симптомов болезни Альцгеймера, который появляется за годы до начала когнитивного спада, назвали приступы сильной и беспричинной тревоги.
Другие исследователи из Батского, Бристольского и Кентского университетов создали уникальный тест, который позволяет выявлять болезнь за несколько лет до появления первых симптомов.
А австралийские исследователи пришли к выводу, что вероятной причиной болезни Альцгеймера может быть попадание из крови в мозг частиц липопротеинов, переносящих патологические формы амилоидного белка из печени. До сих пор одна из основных версий причины болезни Альцгеймера предполагает, что патологические формы бета-амилоида вырабатываются в самом мозге, а нарушение процесса их выведения (элиминации) из мозга как раз и приводит к заболеванию.
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