Каждому свое

— В первую очередь те, кто перенес ковид с пневмонией, страдают от последствий поражения дыхательной системы, — добавил Макаренко. Также есть сопутствующие заболевания, которые проявляются на фоне ковида. Например, если возник инсульт, то пациента берут уже на постинсультную реабилитацию. В рамках ОМС она подразумевает уже совсем другой медико-экономический стандарт, другое лечение. Инсульт в данном случае рассматривается как осложнение. Также в числе наиболее частых последствий — полиневропатия и синдром Гийена-Барре.

Не редкость осложнения, связанные с воспалением суставов и позвоночника. Еще одно — оно вполне позволяет человеку работать, но психологически очень мешает, — это потеря обоняния и вкуса или их искажение. С этой категорией работают психологи, отоларингологи, неврологи, но отдельного медико-экономического стандарта пока не существует. Реже встречаются логопедические последствия — афазия и дизартрия, также вызванные поражением ЦНС.

— Мы сталкиваемся на третьем этапе в основном с проблемами толерантности к нагрузкам, — добавил Лаврентий Неустроев.

— Самое простое — измеряется одышка при нагрузке, и по шкале ее выраженности мы относим пациента к одному из классов, под который и проводим программу реабилитации, — пояснил он. — Одышка может возникать только при тяжелых нагрузках, а может и вообще не позволять двигаться и выходить из дома. Также мы работаем с психологическими трудностями постковидных пациентов: от депрессий до фобий.

— Выявляется достаточно много поражений сердечно-сосудистой системы, в том числе миокардитов, — добавил Андрей Борисов, — поэтому во многом реабилитация после коронавируса напоминает кардиореабилитацию. Как раз отсюда пришло понятие толерантности к нагрузке. Возникающее нарушение ритма как последствие миокардита надо контролировать и лечить кардиологам. Сосудистая система поражается иногда фатально, вплоть до тромбозов — мы сталкивались даже со случаями ампутации конечностей. Другой часто встречающейся жалобой является одышка — среди наших пациентов была, например, девушка, которая из-за одышки не могла одновременно ходить и говорить по телефону.

Одним из самых распространенных последствий ковида является выпадение волос — у одной нашей пациентки выпали даже брови.

Бывают также сложные случаи постковидной полинейропатии, в том числе болевые формы, для работы с которыми подключаются неврологи.