Знаменитую фразу Шекспира «Быть или не быть» в наше время логичнее переделать в «Спать или не спать». С появлением в жизни человека соцсетей, постоянных переписок, бесконечного контента (плюс еще традиционные хобби, встречи с друзьями и, конечно же, работа) времени на сон совсем не остается. И чаще все мы сознательно жертвуем им в пользу чего-то более, как нам кажется, полезного. Но «недосып убивает наш организм», говорит врач-пульмонолог Олег Абакумов.
Как недосып разрушает организм
Начнем с того, что недосып приводит к нарушению:
памяти, а потом и к нарушению концентрации;
нормального уровня гормонов стресса, которые блокируют иммунную систему;
обмена глюкозы и повышению аппетита (отсюда риска развития ожирения и диабета);
функций иммунной системы, повышению вероятности развития опухолей;
сердечного ритма, координации движений.
Недосып не только плохо отражается на работоспособности, но и способен усложнить течение коронавируса, говорит эксперт.
«Во время сна в клетках нашего мозга вырабатывается гормон мелатонин. Он очень полезный, не только нормализует биоритмы, но и борется со стрессом, влияет на артериальное давление, частоту дыхания и температуру тела. Представляете себе его важность?», — пишет Олег Абакумов.
Кстати, открыли мелатонин почти случайно. Оказалось, что размельченные эпифизы (эндокринные железы — Прим. ред.) коров всего за 30 минут осветлили кожу головастиков на столько, что можно было легко наблюдать за работой сердца и кишечника. Чтобы выделить вещество, которое потом и назвали мелатонином, профессору дерматологии Лернеру понадобилось 250 тысяч эпифизов коров.
Мелатонин синтезируется в эпифизе головного мозга в ночное время, а контролируют его клетки сетчатки глаза. Как только луч «солнца золотого» проникает в вашу комнату, мелатонин перестает вырабатываться.
Бессонница и ковид
Основное осложнение коронавируса — это развивающийся «цитокиновый шторм», когда иммунитет уничтожает не вирус, а системы организма. Ученые США опубликовали работы, в которых доказано: у пациентов с высоким содержанием мелатонина в организме значительно снижались риски летального исхода в реанимации.
Аналогичные свойства мелатонина обнаружили и у вакцинированных от кори. Ученые провели эксперимент: после прививки одна группа испытуемых много и полноценно спала, а второй спать не давали. После участникам измерили антитела. У первой группы их уровень был высоким, а у второй сформировался слабый иммунный ответ.
Чтобы показатели мелатонина были в норме, важно:
следить за режимом. Просыпаться и засыпать в одно и то же время;
отказаться от передозировок кофеином, алкоголем и никотином;
спать в комфортной температуре. В комнате должно быть прохладно;
купить удобный матрас;
за час до сна не смотреть телевизор и не сидеть в соцсетях;
спать в тишине и по 7-8 часов;
не забывать про физические нагрузки (минимум 30 минут в день).
Комментарии0