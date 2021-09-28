Мелатонин синтезируется в эпифизе головного мозга в ночное время, а контролируют его клетки сетчатки глаза. Как только луч «солнца золотого» проникает в вашу комнату, мелатонин перестает вырабатываться.

Бессонница и ковид

Основное осложнение коронавируса — это развивающийся «цитокиновый шторм», когда иммунитет уничтожает не вирус, а системы организма. Ученые США опубликовали работы, в которых доказано: у пациентов с высоким содержанием мелатонина в организме значительно снижались риски летального исхода в реанимации.

Аналогичные свойства мелатонина обнаружили и у вакцинированных от кори. Ученые провели эксперимент: после прививки одна группа испытуемых много и полноценно спала, а второй спать не давали. После участникам измерили антитела. У первой группы их уровень был высоким, а у второй сформировался слабый иммунный ответ.