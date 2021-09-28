Пульмонолог Абакумов рассказал, как недосып помогает ковиду и разрушает организм
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Знаменитую фразу Шекспира «Быть или не быть» в наше время логичнее переделать в «Спать или не спать». С появлением в жизни человека соцсетей, постоянных переписок, бесконечного контента (плюс еще традиционные хобби, встречи с друзьями и, конечно же, работа) времени на сон совсем не остается. И чаще все мы сознательно жертвуем им в пользу чего-то более, как нам кажется, полезного. Но «недосып убивает наш организм», говорит врач-пульмонолог Олег Абакумов.

Олег Абакумов

Медицина

Врач-терапевт, пульмонолог

www.instagram.com/dr.abakumoff/

Как недосып разрушает организм

Начнем с того, что недосып приводит к нарушению:

  • памяти, а потом и к нарушению концентрации;

  • нормального уровня гормонов стресса, которые блокируют иммунную систему;

  • обмена глюкозы и повышению аппетита (отсюда риска развития ожирения и диабета);

  • функций иммунной системы, повышению вероятности развития опухолей;

  • сердечного ритма, координации движений.

Недосып не только плохо отражается на работоспособности, но и способен усложнить течение коронавируса, говорит эксперт.

«Во время сна в клетках нашего мозга вырабатывается гормон мелатонин. Он очень полезный, не только нормализует биоритмы, но и борется со стрессом, влияет на артериальное давление, частоту дыхания и температуру тела. Представляете себе его важность?», — пишет Олег Абакумов.

Кстати, открыли мелатонин почти случайно. Оказалось, что размельченные эпифизы (эндокринные железы — Прим. ред.) коров всего за 30 минут осветлили кожу головастиков на столько, что можно было легко наблюдать за работой сердца и кишечника. Чтобы выделить вещество, которое потом и назвали мелатонином, профессору дерматологии Лернеру понадобилось 250 тысяч эпифизов коров.

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Мелатонин синтезируется в эпифизе головного мозга в ночное время, а контролируют его клетки сетчатки глаза. Как только луч «солнца золотого» проникает в вашу комнату, мелатонин перестает вырабатываться.

Бессонница и ковид

Основное осложнение коронавируса — это развивающийся «цитокиновый шторм», когда иммунитет уничтожает не вирус, а системы организма. Ученые США опубликовали работы, в которых доказано: у пациентов с высоким содержанием мелатонина в организме значительно снижались риски летального исхода в реанимации.

Аналогичные свойства мелатонина обнаружили и у вакцинированных от кори. Ученые провели эксперимент: после прививки одна группа испытуемых много и полноценно спала, а второй спать не давали. После участникам измерили антитела. У первой группы их уровень был высоким, а у второй сформировался слабый иммунный ответ.

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Чтобы показатели мелатонина были в норме, важно:

  • следить за режимом. Просыпаться и засыпать в одно и то же время;

  • отказаться от передозировок кофеином, алкоголем и никотином;

  • спать в комфортной температуре. В комнате должно быть прохладно;

  • купить удобный матрас;

  • за час до сна не смотреть телевизор и не сидеть в соцсетях;

  • спать в тишине и по 7-8 часов;

  • не забывать про физические нагрузки (минимум 30 минут в день).

Софья Хромова