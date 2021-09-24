О том, что на Россию надвигается новая волна COVID-19, уже заявляли аналитики. По официальным данным, рост заболеваемости также отмечается. 23 сентября было зафиксировано рекордное число смертей — 820 за сутки. Такая цифра в России регистрировалась только второй раз за всю пандемию.
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что по прогнозам, новая волна COVID-19 этой осенью не будет такой «высокой», как прошлой осенью.
- Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом, — рассказал Горелов журналистам. Он отметил, что все зависит от того, насколько тщательно россияне будут соблюдать правила профилактики. В беседе с
По словам Александра Горелова, надежда на более низкую заболеваемость ковидом, чем год назад, дают большое число привившихся от коронавируса и уже переболевших. Он отметил, что 40 миллионов россиян вакцинировались, но этого недостаточно для достижения популяционного иммунитета.
Статистика по ковиду:
На этой неделе о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эти данные подтверждает и Александр Горелов. По его словам, в России 8 недель ситуация с ковидом была стабильная, сейчас в 36 регионах — рост заболеваемости, пока он 6-7%.
Например, рост заболеваемостью коронавирусом в Москве за неделю составил 24%, госпитализации увеличились на 15%. Причем распространенность штамма коронавируса «дельта» в Москве достигла 100%.
Глава Роспотребнадзора призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости коронавирусом.
Рост заболеваемости в Петербурге
О том, что четвертая волна коронавируса уже началась, рассказала «Доктору Питеру» и главный врач больницы №20 Петербурга Татьяна Суровцева. По ее словам, подъем заболеваемости есть, в больницы поступает все больше пациентов с COVID-19.
Поберегите себя, вакцинируйтесь и носите маски в общественных места. Пожалейте нас, врачей, потому что мы очень устали работать в такой напряженной ситуации.
Аналитик Алексей Куприянов предупредил россиян, что, судя по коронавирусной статистике, ковид уже пошел в рост. Какой будет четвертая волна, спрогнозировать пока сложно. Но есть основания предполагать, что она окажется хуже июньской, третьей.
- Сценарий немного хуже, потому что мы стартуем с более высокого уровня. Сейчас среднее семидневное количество выявляемых случаев в полтора раза, если не в два, выше, чем минувшей весной, — пояснил аналитик.
По его словам, если новый штамм «дельта» прорвется в те сегменты общества, которые до сих пор не сталкивались с коронавирусом, то риски велики.
Мы можем получить вспышку, сопоставимую с июньской.
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