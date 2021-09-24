О том, что на Россию надвигается новая волна COVID-19, уже заявляли аналитики. По официальным данным, рост заболеваемости также отмечается. 23 сентября было зафиксировано рекордное число смертей — 820 за сутки. Такая цифра в России регистрировалась только второй раз за всю пандемию.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что по прогнозам, новая волна COVID-19 этой осенью не будет такой «высокой», как прошлой осенью.

- Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом, — рассказал Горелов журналистам. Он отметил, что все зависит от того, насколько тщательно россияне будут соблюдать правила профилактики. В беседе с РИА Новости эпидемиолог добавил, что масочный режим никто не отменял.

По словам Александра Горелова, надежда на более низкую заболеваемость ковидом, чем год назад, дают большое число привившихся от коронавируса и уже переболевших. Он отметил, что 40 миллионов россиян вакцинировались, но этого недостаточно для достижения популяционного иммунитета.

Статистика по ковиду:

На этой неделе о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эти данные подтверждает и Александр Горелов. По его словам, в России 8 недель ситуация с ковидом была стабильная, сейчас в 36 регионах — рост заболеваемости, пока он 6-7%.

Например, рост заболеваемостью коронавирусом в Москве за неделю составил 24%, госпитализации увеличились на 15%. Причем распространенность штамма коронавируса «дельта» в Москве достигла 100%.



Глава Роспотребнадзора призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости коронавирусом.