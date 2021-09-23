Голландские ученые ради исследования выкопали на кладбище 874 детские челюсти

Все ради науки, особенно, если это одобрила комиссия по этике. В Нидерландах провели исследование, выясняли, какими темпами и как именно растет нижняя челюсть.
«Это важные темы в области челюстно-лицевой хирургии, — объяснил один из авторов исследования, представитель Академического центра стоматологии при университете Амстердама С. Клоп в журнале
Данные могут пригодиться в ортодонтии, чтобы правильно спланировать хирургическое лечение. Для исследования использовали челюсти детей в возрасте от 1 до 12 лет. Их оцифровывали с помощью компьютерной томографии, «стирали» зубы и сопоставляли снимки. Брали образцы на кладбище Истсайд в Амстердаме. Всего извлекли 1083 детских нижних челюсти, возраст большинства был от 1 до 12 лет, несколько образцов идентифицировали, как «старше 12 лет», их в обзоре не использовали.
- Челюсти принадлежали детям, захороненным с 1866 по 1894 годы, использование нижних челюстей одобрил Этический комитет Академического центра стоматологии в Амстердаме, — объяснили исследователи.
Нижние челюсти просканировали в шаблоне из полистирола, чтобы избежать ненужных проекций в моделях. Зубы и альвеолярную кость выровняли (сплющили). Требовалось это для того, чтобы минимизировать влияние области зуба на статистическую модель.
По результатам исследования, можно было бы сказать, что ученые раскрыли секрет роста челюсти. Однако в документах отсутствует информация и причине смерти и пол исследуемых. Поэтому пока модель нельзя использовать на 100 процентов. Вначале необходимо проверить ее на современных образцах.
Комментарии6