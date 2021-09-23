Голландские ученые ради исследования выкопали на кладбище 874 детские челюсти

Все ради науки, особенно, если это одобрила комиссия по этике. В Нидерландах провели исследование, выясняли, какими темпами и как именно растет нижняя челюсть.

«Это важные темы в области челюстно-лицевой хирургии, — объяснил один из авторов исследования, представитель Академического центра стоматологии при университете Амстердама С. Клоп в журнале Nature . — Они необходимы для диагностики и планирования. Поэтому нормативная база данных и статистическая модель может принести огромную пользу при планировании. Знание о нормальном росте нижней челюсти помогает определить такие нарушения, как черепно-лицевая микросомия, микрогнатия, макрогнатия, односторонняя гиперплазия мыщелков и другие.