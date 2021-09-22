Конечно, запретить себе волноваться невозможно, с этим мы сталкиваемся постоянно. Но и надо понимать, что сильные переживания могут привести к реакциям со стороны пищеварительной системы. Тем более эксперты считают их довольно распространенными. Нормальное пищеварение нарушается, могут появиться:

вздутие живота;

повышенное газообразование;

диарея;

болезненные мышечные спазмы;

тошнота;

рвота.

Все это провоцирует действие гормонов стресса — адреналина и кортизола, которые в большом количестве образуются при эмоциональных переживаниях. И, если вы страдаете от гастрита, язвы желудка или синдрома раздраженного кишечника, то состояние ваше может заметно ухудшиться во время сильных переживаний.