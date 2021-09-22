При тошноте, рвоте и диарее первым «подозреваемым» всегда становится желудок. Что-то несвежее съели, плохо помыли овощи-фрукты или руки. Причин для отравления и кишечных инфекций — сотни. Но не всегда «врага» надо искать в очевидных местах. Иногда все эти симптомы могут быть связаны с психологическими проблемами. Рвота и диарея демонстрируют, что вы пережили стресс или находитесь в состоянии повышенной тревожности.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
- У кого-то это состояние проявляется сильным эмоциональным напряжением, учащенным сердцебиением и повышенной потливостью, — объясняет руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL. — У других стресс может иметь другие проявления, например, нередки реакции со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота и диарея. Причем, иногда это разовое событие, а иногда эти симптомы становятся частыми, вплоть до постоянных.
Конечно, запретить себе волноваться невозможно, с этим мы сталкиваемся постоянно. Но и надо понимать, что сильные переживания могут привести к реакциям со стороны пищеварительной системы. Тем более эксперты считают их довольно распространенными. Нормальное пищеварение нарушается, могут появиться:
вздутие живота;
повышенное газообразование;
диарея;
болезненные мышечные спазмы;
тошнота;
рвота.
Все это провоцирует действие гормонов стресса — адреналина и кортизола, которые в большом количестве образуются при эмоциональных переживаниях. И, если вы страдаете от гастрита, язвы желудка или синдрома раздраженного кишечника, то состояние ваше может заметно ухудшиться во время сильных переживаний.
- Вплоть до появления циклической рвоты, при которой человек испытывают сильную рвоту в течение продолжительного времени, например, несколько раз в течение недели, — объяснила Ольга Малиновская. — И нередко она начинается в одно и то же время и сопровождается болями в животе или ознобом. Эпизод циклической рвоты начинается внезапно и проходит бесследно. Чаще его обнаруживают у детей, но встречается состояние и у взрослых.
Но, все же, диагнозов ставить себе не стоит, и при появлении тошноты и рвоты лучше всего обратиться к врачу. Так как эти симптомы могут быть проявлением и других серьезных заболеваний. Особенно, если речь идет о ребенке. Не лишним будет сдать анализы, которые смогут выявить возбудителя заболевания, если он имеется.
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