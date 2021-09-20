Производители вакцины Pfizer объявили в понедельник, что уже в ближайшее время ждут разрешение на экстренное использование препарата для вакцинации маленьких детей.

По результатам клинических испытаний, вакцина Pfizer против COVID-19 признана безопасной для детей в возрасте от 5 до 11 лет и вызывает сильный иммунный ответ, пишет CNN. Участниками исследования стали более 2200 детей. Тестировали схему введения двух вакцин по 10 микрограммов — это примерно треть дозировки, используемой для подростков и взрослых, — с интервалом в три недели.

Побочные эффекты у детей наблюдались похожие на те, что отмечались у людей в возрасте от 16 до 25 лет — усталость, головная и мышечная боль, озноб, лихорадка и тошнота.

Представитель Pfizer также подтвердил, что у детей не было случаев миокардита, который ранее связывали с вакцинами мРНК.

Если FDA (американский аналог Роспотребнадзора) понадобится две-три недели для проверки данных, то вакцинация детей с пяти лет в США может начаться уже к Хэллоуину (31 октября 2021 года), говорится в сообщении.