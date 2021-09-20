Производители вакцины Pfizer объявили в понедельник, что уже в ближайшее время ждут разрешение на экстренное использование препарата для вакцинации маленьких детей.
По результатам клинических испытаний, вакцина Pfizer против COVID-19 признана безопасной для детей в возрасте от 5 до 11 лет и вызывает сильный иммунный ответ, пишет
Побочные эффекты у детей наблюдались похожие на те, что отмечались у людей в возрасте от 16 до 25 лет — усталость, головная и мышечная боль, озноб, лихорадка и тошнота.
Представитель Pfizer также подтвердил, что у детей не было случаев миокардита, который ранее связывали с вакцинами мРНК.
Если FDA (американский аналог Роспотребнадзора) понадобится две-три недели для проверки данных, то вакцинация детей с пяти лет в США может начаться уже к Хэллоуину (31 октября 2021 года), говорится в сообщении.
Вакцина Pfizer/BioNTech в США уже одобрена для детей от 16 лет и рекомендована для подростков 12-15 лет. По данным CDC, около 57% подростков в США в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины, а 46% полностью привиты.
По опросам, около четверти родителей детей 5-11 лет говорят, что они готовы дать добро на прививку. В США сейчас отмечается тревожный рост заболеваемости ковидом среди школьников.
В Британии с 20 сентября начали делать прививки подросткам в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее в стране прививали только детей старше 16-ти.
Одними из первых маленьких детей начали прививать от коронавируса в Китае. Там вводят вакцину CoronaVac малышам с трех лет. Исследователи отметили, что иммунные ответы у детей и подростков были выше, чем у взрослых в возрасте 18-59 лет и пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.
В конце августа в Индии выдали разрешение на экстренное использование первой в мире ДНК-вакцине от коронавируса для лиц старше 12 лет. Препарат называется ZyCoV-D. Полный курс включает три дозы. Вводят ее не в мышцу, а под кожу. Ранее в предварительных испытаниях ДНК-вакцины показывали меньшую эффективность, чем мРНК, поэтому их исследования затянулись.
В России прививки от коронавируса детям пока не делают. Ни одна из четырех существующих вакцин — «Спутник», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Лайт», не были испытаны на детях.
В конце августа глава центра «Вектор» заявил, что в России для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований. Ринат Максютов при этом отметил, что так как коронавирус мутирует, со временем может появиться такой штамм, который будет представлять большую угрозу для детей.
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