Нормативами, которые опубликовал Минздрав , утверждено, что на 20 пациентов в вытрезвителе предусмотрено шесть медработников (медсестер или фельдшеров) и шесть сиделок.

Также для обеспечения порядка потребуются шесть уборщиков служебных помещений на 20 мест, а кроме того — одна кастелянша, заведующая выдачей белья, и один делопроизводитель. Это помимо руководителя вытрезвителя и его зама.