В России появились правила работы «обновленных» вытрезвителей. Там будут оказывать помощь нетрезвым людям, которые не нуждаются в госпитализации.
Совместный приказ о работе подобных учреждений подписали Минздрав, Минтруд и МВД. Документ появился на официальном
Нормативами, которые
Также для обеспечения порядка потребуются шесть уборщиков служебных помещений на 20 мест, а кроме того — одна кастелянша, заведующая выдачей белья, и один делопроизводитель. Это помимо руководителя вытрезвителя и его зама.
Примечательно, что
Другие правила «новых» вытрезвителей
Основная задача — первичная доврачебная медико-санитарная помощь, санитарная обработка, помощь при передвижении.
Россияне, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток.
Человека должны отпустить домой после естественного вытрезвления и личного отказа от содержания в вытрезвителе. Отправить его из учреждения ночью нельзя.
В течение трех часов со времени размещения человека в вытрезвителе его сотрудники обязаны уведомить об этом полицию (если пьяным оказался подросток — в течение часа).
Пациентам будут предоставлены питьевая вода, постельное белье, нижнее белье, халат или пижама, тапочки и средства личной гигиены.
В вытрезвителях должны быть комнаты первичного осмотра, душевые, туалеты и комнаты временного пребывания — отдельно для мужчин и женщин, буфеты, помещения для чистого и грязного белья, комнаты отдыха для сотрудников и камеры хранения.
В оснащение вытрезвителей, помимо всего остального, входит аппарат ИВЛ, воздуховоды, экспресс-тесты.
МВД утвердило особенности вытрезвителей
Полицейские будут забирать людей с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, скверов, парков и прочих общественных мест.
Из дома полиция также может доставить человека в вытрезвитель, только если есть основания полагать, что он может причинить вред окружающим.
Среди подопечных не будет инвалидов, беременных, несовершеннолетних, имеющих оружие или боеприпасы.
Справка
Прежние вытрезвители ликвидировали в России в 2011 году во время реформы МВД. Всю работу с пьяными вели в больницах, нетрезвых пациентов доставляли в приемные покои. Закон о возвращении вытрезвителей президент подписал 29 декабря 2020 года.
После утверждения правил работы вытрезвителей на федеральном уровне, к вопросу подключатся регионы. Напомним, в ЗакСе Петербурга создана рабочая группа, в которую должны войти представители всех заинтересованных ведомств. Она намерена рассмотреть вопрос, будут ли вытрезвители работать как полностью частные структуры или на основании государственно-частного партнерства.
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