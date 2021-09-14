Согласно новому исследованию Университета в городе Уппсала (Швеция), опубликованному в журнале
Ранее исследователи уже не раз пытались изучить, как Луна действует на сон. Одни говорили о прямой связи лунных циклов и сна человека, другие не подтверждали эти данные.
На этот раз ученые решили выяснить, насколько Луна виновата в таких ночных проблемах, как обструктивное апноэ и бессонница.
Шведские исследователи записали показатели сна у почти 500 женщин и у 360 мужчин за несколько ночей в разные циклы — на растущей Луне и убывающей.
- Мы обнаружили, что мужчины, чей сон был записан в течение ночей на растущей Луне, спали гораздо хуже и меньше, чем те, чей сон измерялся в течение ночи на убывающей Луне. А вот у женщин показатели сна были одинаковыми, в любой лунный цикл, — рассказал Кристиан Бенедикт, доцент кафедры нейробиологии Упсальского университета и автор исследования.
Причиной этому ученые называют то, что мужчины более восприимчивы к свету Луны — в фазе роста спутник сияет ярче, из-за того, что отражает солнечный свет.
Кроме того, недавнее исследование показало, что мужской мозг может быть более восприимчивым к окружающему свету, чем женский.
Фазы Луны — периодическое изменение вида освещенной Солнцем части Луны на земном небе.
Луна растет в период между новолунием и полнолунием.
Это 14 дней (две фазы), даты которых от месяца к месяцу могут меняться.
В сентябре 2021 года — это период с 8 по 20 сентября.
В этот период освещенность Луны растет от нуля до ста процентов.
Затем Луна начинает убывать (от полнолуния до новолуния) — это третья и четвертая фазы.
Для жителей Северного полушария разобраться, когда Луна убывает или растет, можно визуально — правая сторона Луны — это та часть, которая всегда растет. Если правая сторона темная, Луна становится темнее; если правая сторона освещена, Луна становится ярче.
Есть и еще один способ — если Луна в небе похожа на букву С, то это «стареющая» луна, если на букву Р (приставьте к серпу палочку) — «растущая».
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