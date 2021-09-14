Согласно новому исследованию Университета в городе Уппсала (Швеция), опубликованному в журнале Science of the Total Environment , бессонница у мужчин, вероятно, связана с циклами Луны, и влияет естественный спутник Земли на мужчин даже сильнее, чем на женщин.

Ранее исследователи уже не раз пытались изучить, как Луна действует на сон. Одни говорили о прямой связи лунных циклов и сна человека, другие не подтверждали эти данные.

На этот раз ученые решили выяснить, насколько Луна виновата в таких ночных проблемах, как обструктивное апноэ и бессонница.