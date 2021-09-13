«Ювелирная» рутина

Цифровые технологии позволяют сделать рутиной то, что раньше казалось фантастикой: возможно смоделировать будущую улыбку, затем выбрать имплантаты и спланировать их положение во рту наилучшим образом для надежной опоры, расположить в виртуальной модели, сделать шаблон для хирурга, изготовить протезы в лаборатории — напечатать их на 3D-принтере или выточить на фрезерной установке. По словам Ивана Евдокимова, пациенту это дает скорость, точность, долговечность, комфорт. Иногда установить имплантат проще, чем удалить зуб.

Если в начале 90-х имплантология только делала первые шаги, то теперь это рутинная процедура, которую проводят в каждой клинике с лицензией на хирургическую стоматологию, пояснил Андрей Яременко. Делают все, начиная с минимально обработанных имплантатов за умеренную плату до индивидуализированных изделий с высоким цифровым планированием, навигационной подготовкой.

— Стоматология за последние лет 20 сильно шагнула вперед и сейчас активно «цифровизуется», развивается изготовление навигационных хирургических шаблонов, — подчеркнул Бахтияр Каримов. — Вместо силиконовых слепков теперь перешли на цифровые. Если раньше были металлокерамические коронки для мостовидных протезов, то теперь мы используем диоксид циркония, а при протезировании на имплантатах — титановое основание.

По словам Каримова, шаблоны очень сильно упростили процесс и дали прогнозируемый результат— в программе можно сопоставить КТ, 3D-снимок зуба, сканы и виртуально установить имплантат. С учетом современных тенденций это, конечно, рутина — врачи в день внедряют по 20 таких конструкций. Но эти же современные возможности стоматологии позволяют превратить установку имплантата в интереснейшую работу.

— Когда я только начинал работу, специалистов по имплантации было 20 на весь город, — добавил Олег Пономарев. — Но, с другой стороны, раньше это был метод восстановления отсутствующих зубов, а сегодня все вспомнили, что зубы это не только жевание, но и улыбка. Сегодня при такой операции мы должны восстановить и все ткани вокруг, сделать природоподобную реставрацию — чтобы смотрелось естественно. В высокоэстетичных направлениях имплантация перестает быть рутинной — это тонкая командная работа с ортопедом и зубным техником, она полностью планируется виртуально и только потом показывается пациенту. Первое время это была достаточно механическая процедура — сверление кости закручивание имплантата. Но сегодня мы знаем больше о биологии ткани и механизмах приживления, каждый год в специальности появляется что-то новое — это стимулирует развиваться.

— Новые методики, конечно, хороши, но хирургический этап лечения — это в любом случае ручной труд специалистов, — считает Александр Виноградов. — Важна не столько хирургическая сторона, но и предсказуемость процесса протезирования — чтобы понимать, что через 10-15 лет наша работа не будет доставлять неудобств и результат сохранится в полости рта пациента.