Приглашенные на круглый стол «Доктора Питера» специалисты рассказали о тонкостях изготовления и использования современных протезов и имплантатов.
Куда уходят зубы
Если сохранить зуб или дать положительный прогноз более чем на три года невозможно, его удаляют, пояснил
Олег Пономарев
стоматология
старший хирург центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmileadvert.fontanka.ru/company_perfectsmile_ponomarev
Александр Виноградов
стоматлогия
имплантолог, стоматолог-хирург клиники «Гильдия стоматологов»longreads.doctorpiter.ru/gs_vinogradov
Бахтияр Каримов
стоматология
врач-стоматолог ортопед стоматологической клиники «Белая Медведица»longreads.doctorpiter.ru/bm_karimov
Показания для удаления можно разделить на две части: абсолютные — например, острая боль — и относительные, когда зуб можно удалить и планово, рассказал
Андрей Яременко
стоматология, челюстно-лицевая хирургия
проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. Павлова, главный стоматолог Петербурга, главный челюстно-лицевой хирург СЗФОadvert.fontanka.ru/company_stom_ass_spb_yaremenko
— В жизни нам бесплатно даются 52 зуба, а за все остальное приходится платить, и дорого, — заявил
— Это кариес и его осложнения — такие, как пульпит и периодонтит. В этом случае зуб разрушается, в кости около зуба появляется воспалительный процесс, и единственным решением может стать удаление. Травмы могут приводить как к потере зуба целиком, так и к частичному сколу. Если скол распространяется глубоко ниже уровня десны, то зуб надо удалять. Третье — заболевания пародонта, то есть тканей, окружающих и поддерживающих зуб. Первый тревожный симптом — кровоточивость при чистке зубов, появление минимальной подвижности.
Как пояснил эксперт, для принятия решения можно руководствоваться принципом пятилетней «выживаемости» — достаточно спросить доктора, с какой вероятностью вы будете жевать сохраненным зубом через 5 лет. Для имплантатов этот показатель в среднем составляет 94-96%.
Имплантат имитирует корень зуба и передает жевательную нагрузку непосредственно на кость, благодаря этому практически полностью восстанавливается эффективность, а ощущения пациента максимально похожи на жевание своими зубами.
«Ювелирная» рутина
Цифровые технологии позволяют сделать рутиной то, что раньше казалось фантастикой: возможно смоделировать будущую улыбку, затем выбрать имплантаты и спланировать их положение во рту наилучшим образом для надежной опоры, расположить в виртуальной модели, сделать шаблон для хирурга, изготовить протезы в лаборатории — напечатать их на 3D-принтере или выточить на фрезерной установке. По словам Ивана Евдокимова, пациенту это дает скорость, точность, долговечность, комфорт. Иногда установить имплантат проще, чем удалить зуб.
Если в начале 90-х имплантология только делала первые шаги, то теперь это рутинная процедура, которую проводят в каждой клинике с лицензией на хирургическую стоматологию, пояснил Андрей Яременко. Делают все, начиная с минимально обработанных имплантатов за умеренную плату до индивидуализированных изделий с высоким цифровым планированием, навигационной подготовкой.
— Стоматология за последние лет 20 сильно шагнула вперед и сейчас активно «цифровизуется», развивается изготовление навигационных хирургических шаблонов, — подчеркнул Бахтияр Каримов. — Вместо силиконовых слепков теперь перешли на цифровые. Если раньше были металлокерамические коронки для мостовидных протезов, то теперь мы используем диоксид циркония, а при протезировании на имплантатах — титановое основание.
По словам Каримова, шаблоны очень сильно упростили процесс и дали прогнозируемый результат— в программе можно сопоставить КТ, 3D-снимок зуба, сканы и виртуально установить имплантат. С учетом современных тенденций это, конечно, рутина — врачи в день внедряют по 20 таких конструкций. Но эти же современные возможности стоматологии позволяют превратить установку имплантата в интереснейшую работу.
— Когда я только начинал работу, специалистов по имплантации было 20 на весь город, — добавил Олег Пономарев. — Но, с другой стороны, раньше это был метод восстановления отсутствующих зубов, а сегодня все вспомнили, что зубы это не только жевание, но и улыбка. Сегодня при такой операции мы должны восстановить и все ткани вокруг, сделать природоподобную реставрацию — чтобы смотрелось естественно. В высокоэстетичных направлениях имплантация перестает быть рутинной — это тонкая командная работа с ортопедом и зубным техником, она полностью планируется виртуально и только потом показывается пациенту. Первое время это была достаточно механическая процедура — сверление кости закручивание имплантата. Но сегодня мы знаем больше о биологии ткани и механизмах приживления, каждый год в специальности появляется что-то новое — это стимулирует развиваться.
— Новые методики, конечно, хороши, но хирургический этап лечения — это в любом случае ручной труд специалистов, — считает Александр Виноградов. — Важна не столько хирургическая сторона, но и предсказуемость процесса протезирования — чтобы понимать, что через 10-15 лет наша работа не будет доставлять неудобств и результат сохранится в полости рта пациента.
Когда нельзя?
Основными противопоказаниями к имплантации являются системные заболевания, например, аутоиммунные болезни, болезни крови, соединительной ткани, онкологические заболевания, объяснил Иван Евдокимов. Также она противопоказана до 18 лет и при беременности. Аллергия на анестезию может усложнить установку имплантатов и потребовать другого метода обезболивания.
— За последние 20-25 лет количество противопоказаний уменьшилось, — добавил Александр Виноградов. — Когда мы начинали работать, хронический генерализованный пародонтит был 100% противопоказанием для установки имплантатов. Сейчас наоборот: у таких пациентов они стоят лучше, чем у всех остальных. К сожалению, есть еще онкология, гормоны, минеральный обмен. Планирование установки даже одного имплантата требует обследования, сбора анамнеза. Последние 20 лет практически каждому пациенту также советуют пройти исследование минеральной плотности кости — остеоденситометрию, — проверить уровень гормонов щитовидки, биохимические данные организма. От этого зависит не только успех или неудача непосредственно операции, но и прогноз долгой службы имплантата.
Абсолютных противопоказаний не так много: первое — отсутствие у пациента навыка гигиены полости рта и нежелание ей учиться, пояснил Андрей Яременко. Гигиену вообще недооценивают, а если ее не соблюдают со своими зубами, то имплантат тоже долго не продержится. Второе — сопутствующие соматические заболевания, которые вышли из-под контроля, — сахарный диабет, операция на щитовидной железе. И есть третья категория — заболевания и препараты, при которых практически невозможно установить имплантат с высокой вероятностью приживления. Это метастазирующие опухоли, тяжелый остеопороз и миеломная болезнь. Эти пациенты, как правило, принимают препараты группы бисфосфонатов, которые позволяют жить с болезнью, но к сожалению, делают невозможной дентальную имплантацию.
Пациент всегда прав?
Взаимоотношения пациентов и медицины сейчас пока находятся на той фазе, когда малейшую неудачу стараются использовать как возможность взыскать средства. Врачи, опасаясь этого, перестраховываются и увеличивают количество противопоказаний.
— Сложно гарантировать результат, где ты отвечаешь только за часть процесса, — добавил Андрей Яременко.
— Никто же требует от юриста выигранного дела, и со школы не взыщут, если ребенок не поступит в вуз. Хотелось бы дождаться изменения отношения общества к медицине и стоматологии.
Особенно много споров с пациентами возникает, когда дело касается эстетики.
— Если речь идет про передний отдел верхней челюсти, когда природоподобное строение восстановить трудно, мы сталкиваемся либо в завышенными, либо с нереализованными ожиданиям пациентов, — рассказал Олег Пономарев. — Раньше пациенты были просто довольны тем, что зуб вернули, а сегодня все хотят видеть идеальную улыбку. Но это не всегда реализуемо.
— Очень много случаев, когда пациент хочет изначально одно, а в процессе меняется видение — и он хочет другое, — дополнил Бахтияр Каримов. — А ведь эстетика у каждого своя. Я как врач-ортопед хочу получить живую естественную работу на имплантатах. И важно перед началом предупредить пациента об эстетических нюансах, чтобы эти высокие ожидания немного «приземлить».
Часто используемое некоторыми клиниками фраза «пожизненная гарантия» может сбить пациентов с толку. Но, как уточнил Александр Виноградов, речь идет о гарантии на само изделие, а не на результат.
— Мы столько не живем, сколько могут служить имплантаты.
А вот сроки перепротезирования могут колебаться от 10 до 15 лет. Некоторые наши работы 25-летней давности стоят, тогда как приходят люди с двухлетними имплантатами — и там уже все надо переделывать. Далеко не все здесь зависит от врача — большую роль играют уровень личной гигиены и состояние здоровья.
Что касается гигиены полости рта с дентальными имплантатами и зубными протезами — она не сильно отличается от обычного ухода за зубами. Как отметил Иван Евдокимов, чистить зубы нужно 2-3 раза в день, пользоваться ополаскивателем, межзубным ершиком, монопучковыми щетками, посещать гигиениста 2-4 раза в год (гигиенист окрашивает зубы специальным раствором, показывает участки с недостаточным уходом и обучает пользованию средствами гигиены). Часто пациенты удивляются, когда такой уход называют «обычным», однако он позволит избежать имплантации или сохранить установленные имплантаты.
Настоящее и будущее
При потере зуба пациент теряет и костную ткань, и ткань десны, сообщил Олег Пономарев. Так что основные усилия мирового профсообщества сейчас направлены на восстановление собственной костной ткани и десны пациента.
— Только ленивый еще не пошутил про «когда уже научатся выращивать новые зубы».
Но несмотря на кажущуюся простоту, зуб — один из самых сложных элементов организма, — добавил Пономарев.
Бахтияр Каримов считает, что цифровизация процессов будет продолжаться, причем быстро. Еще два года назад больше было ручной работы: техник делал моделирование воском. Сейчас от этого ушли полностью: проводят цифровое сканирование, и техник по нему готовит модель или сразу коронку.
Александр Виноградов предположил, что в хирургии ближайшие 10 лет не стоит ждать прорыва, а вот в технике изготовления конструкции этого прорыва бы очень хотелось — сделанные на Западе в 2000-х годах конструкции сильно отличаются по качеству от наших, хотя по стоимости уже нет.
— Также мы наблюдаем сегодня лавинообразное увеличение количества имплантатов и пациентов, что, в свою очередь, дает такое же лавинообразное увеличение количества осложнений, — заметил он. — Да, мы лучше осведомлены о структуре костной ткани, но есть ложка дегтя: нельзя отдать протезирование полностью на откуп станку и искусственному интеллекту — универсальный подход к решению ортопедических проблем не играет нам на руку. В старых имплантатах использовались оригинальные компоненты, придуманные производителями. Сегодня они делаются во фрезерных лабораторных центрах по универсальным схемам. Количество оригинальных работ сократилось примерно вполовину. А использование оригинальных компонентов вместо копий снижает число осложнений после имплантации на те же 50%.
Андрей Яременко подчеркнул, что имплантация сегодня не всем по карману, и над этим надо работать. В ОМС не входит протезирование взрослых, но Петербург — один из немногих городов страны, в которых есть соцпрограмма: по ней протезирование доступно, в первую очередь, для пенсионеров и инвалидов. Имплантация пока в нее не входит, но стоматологическая ассоциация активно работает, чтобы протезирование хотя бы на четыре имплантата при полном отсутствии зубов вошло в госгарантию.
А пока цена на услугу формируется из цены планирования, знаний, самого изделия, соблюдения постинфекционной безопасности, зарплаты врача и ассистента, содержания клиники — и все это дорого. Имплантат может стоить, например, 15 тысяч, а вся услуга — 60. Ситуация изменится, только если подешевеют аренда и процедура лицензирования, материалы, сократятся налоги. Массмаркет же снижает цену за счет крайне дешевых материалов и средних специалистов — и на выходе мы видим соответствующий результат.
— Что касается будущего, робот-ассистированная и дополненная реальность позволит выйти на принципиально новый уровень безопасности, — добавил Андрей Яременко.
— Также клеточные технологии сейчас будут мейнстримом — как для увеличения объема костной ткани, так и для изменения взаимодействия имплантата и кости. Образование для имплантологов должно стать многоступенчатым, чтобы готовить специалистов для работ разной сложности. И, самое главное, хотелось бы, чтобы врачи и пациенты понимали: заместить орган человека так, как создано природой, невозможно — мы всего лишь используем технологии. Многое зависит от пациента и врача.
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